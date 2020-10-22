Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Euroleague'de haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 21:00'de başlayacak. İşte zolru maçla ilgili merak edilenler...

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 5. hafta maçı olan Panathinaikos Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 21:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA ATİNA'DA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu. Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 339 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 140 mağlubiyet yaşadı.