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        Haberler Dünya Panama Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesinden çekildi | Dış Haberler

        Panama Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesinden çekildi

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki nüfuzundan dolayı endişelerini belirtirken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz hafta Panama'yı ziyaret etmişti. İlgili konuda son yaşanan gelişmede, Panama Cumhurbaşkanı Jose Raul Mulino, Panama'nın Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol Projesinden' çekildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:18
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        Panama Çin'in Bir Kuşak Bir Yol'undan çekildi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı üzerindeki Çin nüfuzundan ötürü Panama'yla ilgili politik bir söylem geliştirdi. Panama Kanalı üzerinden büyüyen Çin meselesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama'ya bir ziyaret gerçekleştirerek konuyla ilgili ABD'nin görüşünü bildirdi.

        Panama da ABD'nin endişelerini göz önüne alacaklarını ifade etti. Konuyla ilgili yaşanan son gelişmede ise Panama Cumhurbaşkanı Jose Raul Mulino Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol Projesinden' çekildiklerini duyurdu.

        Çin'i konuyla ilgili bilgilendirdiklerini ifade eden Mulino, kararın aslında Rubio'nun ziyaretinden önce alınmış olduğunu belirtti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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