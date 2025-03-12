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        Haberler Yaşam Pamukkale'ye 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi

        Pamukkale 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, ziyaretçi sayılarının düzenli kaydedildiği 2000'den bu yıla kadar 37 milyon 401 bin 110 misafiri konuk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:50
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        Pamukkale'ye 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi
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        ​​​​​​​Gözde turizm merkezleri arasında yer alan Denizli'deki Pamukkale, her mevsim ilgi görüyor.​​​​​​​Gözde turizm merkezleri arasında yer alan Denizli'deki Pamukkale, her mevsim ilgi görüyor.

        Dünyanın dört bir tarafından gelenler, travertenleriyle benzersiz doğal güzelliğe sahip Pamukkale'de, geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Hierapolis Antik Kenti'nde tarihle iç içe vakit geçiriyor.

        Antik kentteki hamam-bazilika, tiyatro, Apollon Tapınağı, su kanalları, kiliseler, bölgenin doğal güzelliklerini tarihin mirasıyla harmanlıyor.

        Beyaz travertenlerde yürüyen, sıcak su dolu havuzlara girenler, çektikleri fotoğraf ve videolarla bu anlarını unutulmaz kılıyor.

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        ZİYARETÇİ SAYISI YÜKSELİŞTE

        Ziyaretçi sayısının düzenli kayıt altına alındığı 2000 yılından 2025'e kadar 37 milyon 401 bin 110 kişiyi ağırlayan Pamukkale'de, turist sayısı son yıllarda artış gösteriyor.

        Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin olduğu 2020'de ziyaretçi sayısı düşen ören yeri, 2021 yılından itibaren tekrar yoğun günlerine döndü.

        Pamukkale'nin 2020 yılında 625 bin 210'a düşen ziyaretçi sayısı, 2021'de 1 milyon 200 bin 650, 2022'de 1 milyon 990 bin 786, 2023'te 2 milyon 200 bin 171'e, geçen sene de 2 milyon 445 bin 733'e yükseldi.

        Yılın iki ayındaki ziyaretçi sayısı 173 bin 622Kente gelenlerin önemli uğrak noktası Pamukkale, bu yılın iki ayında 173 bin 622 ziyaretçiyi ağırladı.

        Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale'nin ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Yılın iki ayındaki ziyaretçi sayısının da geçen senenin aynı dönemine göre arttığını belirten Otaklı, "Pamukkale'ye bu yıl koyduğumuz 3 milyon turist hedefini yakalayacağımıza hatta bunu aşacağımıza inanıyorum" dedi.

        Otaklı, Pamukkale'nin eşsiz doğal güzelliği travertenler ve antik kentin tarihi zenginliğinin bir arada olmasının turistleri çok etkilediğini belirterek, "Oranın içinde yürümeyi, antik havuzda yüzmeyi, antik kentte dolaşmayı, antik tiyatro içerisinde gezmeyi çok seviyorlar. İnanç ve kültür turizmi açısından da Pamukkale'deki antik kent, turistlerin en önemli uğrak noktaları arasında geliyor" diye konuştu.

        Pamukkale'nin yıllara göre ziyaretçi sayıları şöyle:

        2000 839.264
        2001 1.107.214
        2002 1.152.000
        2003 999.650
        2004 1.260.250
        2005 1.358.500
        2006 993.400
        2007 1.153.410
        2008 1.408.213
        2009 1.323.961
        2010 1.495.046
        2011 1.713.695
        2012 1.612.723
        2013 1.699.772
        2014 1.875.000
        2015 1.710.094
        2016 974.508
        2017 1.523.912
        2018 2.157.703
        2019 2.580.245
        2020 625.210
        2021 1.200.650
        2022 1.990.786
        2023 2.200.171
        2024 2.445.733
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        #pamukkale
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