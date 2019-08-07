07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ilk kez 1812 yılında Grimm Kardeşler tarafından derlenmiş ve basılmış bir halk masalıdır. Grimm Kardeşler ana karakterin yaratılma sürecinde ve masalın yazımında Barones Maria Sophia von Erthal'den esinlenmiştir. Barones von Erthal'in onarılan mezar taşı Güney Almanya'da bulunan Bamberg şehrindeki Diocesan Müzesi'nde sergilenmektedir. Mezar taşını günümüze kadar koruyan aile, mezar taşını müzeye bağışladı.
Maria Sophia von Erthal, 1725'te Lohr am Main, Almanya'da aristokrat bir ailede doğdu. Lohr am Main'deki bir şatoda büyüyen von Erthal, 1796'da öldü.
Diocesan Müzesi müdürü Holger Kempkens, Grimm Kardeşler'in masalı yazmadan önce yerel halktan birçok hikaye dinlediklerini ardından halk tarafından anlatılanları hikayeleştirdiklerini ve Pamuk Prenses masalı ile Maria Sophia von Erthal'in hayatı arasında bir sürü benzerlik bulunsa da hiçbirisinin kesin bir şekilde kanıtlanmadığını belirtti.
Kıskançlığından Pamuk Prenses'i öldürmeyi planlayan kötü kalpli bir üvey anne, "Ayna, ayna, söyle bana! Var mı benden güzel bu dünyada?" sorusuna cevap veren bir ayna, kıpkırmızı zehirli bir elma, madende çalışan ve Pamuk Prenses ile beraber yaşayan yedi cüceler ve Pamuk Prenses'i kırmızı elmanın zehrinden kurtaran prens sevilen Pamuk Prenses masalının bazı önemli özelliklerindendir.
Bu özelliklerden bazıları Maria Sophia von Erthal'in hayatıyla oldukça paraleldir. Sophia von Erthal'in asil babası ilk eşinin ölümünden sonra tekrar evlenmiş ve üvey annesi Sophia von Erthal'e kötü davranma konusunda nam salmıştır. Sophia'nın doğup büyüdüğü yer olan Lohr am Main, zamanında cam eşya ve ayna yapımında oldukça meşhur bir yermiş ve Sophia'nın babasının ayna fabrikası varmış. Masalda yer alan korkunç ormanlık alan, gerçekte hırsızların ve vahşi hayvanların olduğu tehlikeli bir bölgeymiş. Ayrıca, o dönemde taştan ve tozdan korunmak için pelerin giyen cüceler veya çocuklar madenlerde çalışmışlar.
Masalda yer alan camdan tabut, zehirli elma ve beyaz atlı prens gibi kısımlar Sophia'nın hayatından esinlenilmemiştir. Maria Sophia von Erthal mutlu bir hayata sahip olmadı. Çok genç yaşında kör olup 71 yaşında evlenmemiş olarak bir manastırda hayata veda etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!