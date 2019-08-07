Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ilk kez 1812 yılında Grimm Kardeşler tarafından derlenmiş ve basılmış bir halk masalıdır. Grimm Kardeşler ana karakterin yaratılma sürecinde ve masalın yazımında Barones Maria Sophia von Erthal'den esinlenmiştir. Barones von Erthal'in onarılan mezar taşı Güney Almanya'da bulunan Bamberg şehrindeki Diocesan Müzesi'nde sergilenmektedir. Mezar taşını günümüze kadar koruyan aile, mezar taşını müzeye bağışladı.

Maria Sophia von Erthal, 1725'te Lohr am Main, Almanya'da aristokrat bir ailede doğdu. Lohr am Main'deki bir şatoda büyüyen von Erthal, 1796'da öldü.

Diocesan Müzesi müdürü Holger Kempkens, Grimm Kardeşler'in masalı yazmadan önce yerel halktan birçok hikaye dinlediklerini ardından halk tarafından anlatılanları hikayeleştirdiklerini ve Pamuk Prenses masalı ile Maria Sophia von Erthal'in hayatı arasında bir sürü benzerlik bulunsa da hiçbirisinin kesin bir şekilde kanıtlanmadığını belirtti.

Kıskançlığından Pamuk Prenses'i öldürmeyi planlayan kötü kalpli bir üvey anne, "Ayna, ayna, söyle bana! Var mı benden güzel bu dünyada?" sorusuna cevap veren bir ayna, kıpkırmızı zehirli bir elma, madende çalışan ve Pamuk Prenses ile beraber yaşayan yedi cüceler ve Pamuk Prenses'i kırmızı elmanın zehrinden kurtaran prens sevilen Pamuk Prenses masalının bazı önemli özelliklerindendir.

Bu özelliklerden bazıları Maria Sophia von Erthal'in hayatıyla oldukça paraleldir. Sophia von Erthal'in asil babası ilk eşinin ölümünden sonra tekrar evlenmiş ve üvey annesi Sophia von Erthal'e kötü davranma konusunda nam salmıştır. Sophia'nın doğup büyüdüğü yer olan Lohr am Main, zamanında cam eşya ve ayna yapımında oldukça meşhur bir yermiş ve Sophia'nın babasının ayna fabrikası varmış. Masalda yer alan korkunç ormanlık alan, gerçekte hırsızların ve vahşi hayvanların olduğu tehlikeli bir bölgeymiş. Ayrıca, o dönemde taştan ve tozdan korunmak için pelerin giyen cüceler veya çocuklar madenlerde çalışmışlar.

Masalda yer alan camdan tabut, zehirli elma ve beyaz atlı prens gibi kısımlar Sophia'nın hayatından esinlenilmemiştir. Maria Sophia von Erthal mutlu bir hayata sahip olmadı. Çok genç yaşında kör olup 71 yaşında evlenmemiş olarak bir manastırda hayata veda etti.