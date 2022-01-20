"Mesaim bitti" dedi, tekrar uçmayı reddetti

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Ülkenin havayolu şirketi Pakistan International Airlines (PIA) ile Pazar günü İslamabad - Riyad uçuşu yapılacaktı. PK-9754 seferli uçak, Riyad'dan havalandı ancak kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın kaptanı, görev saatleri sona erdiği için Dammam'dan İslamabad'a uçmayı reddetti.

Pilotun uçağı gideceği yere uçurmama gerekçesi, uçaktaki yolcuları sinirlendirdi ve yolcuların tamamı uçaktan inmeyi reddetti.

Olayın büyümesi üzerine havaalanındaki yetkililer durumu kontrol altına almak için güvenliği çağırmak zorunda kaldı. Havalimanındaki mağdur yolcular otellere gönderildi.

PIA sözcüsü The Express Tribune'e yaptığı açıklamada, "Uçuş güvenliği için pilotların uçuştan önce uygun şekilde dinlenmeleri gerekiyor, bu nedenle bu konuda düzenlemeler yapıldı." dedi. Sözcü, yolcuların aynı gün saat 23:00'e kadar İslamabad'a ineceklerine dair de güvence verdi.