Pakistan ve Hindistan'dan karşılıklı açıklamalar: Tansiyon yüksek

Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir drone düşürüldü.

Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü, Samaa TV'nin haberinin ardından bir açıklama yaparak; Karaçi bölgesi yakınları dahil çeşitli yerlerde Hindistan'a ait 12 drone düşürdüklerini duyurdu.

Hindistan'ın Harop drone'unu kullandığını söyleyen Ordu Sözcüsü, "Drone enkazları Karaçi ve Lahor dahil birçok noktadan toplanıyor" dedi.

Hindistan'ın düzenli olarak Pakistan hava sahasına drone gönderdiğini söyleyen yetkili, "Hindistan bu saldırganlığın bedelini ağır ödüyor. Ödemeye devam edecek" dedi.

Pakistan yönetimi, Hindistan'ın topraklarına yönelik hava saldırıları sırasında Hint savaş uçaklarının, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, Pakistan Hava Kuvvetlerinin çatışmalarda Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarını kullandığını, bu uçakların Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint uçağını düşürdüğünü belirtti.

ABD televizyonu CNN'e açıklama yapan Fransız istihbarat görevlisi de Hindistan'ın kullandığı bir "Rafale" uçağının Pakistan tarafından düşürüldüğünü doğrularken aynı durumda başka bir uçağın olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Öte yandan, Hindistan medyası, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15E" füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. Füze kalıntılarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar haber sitelerinde yer aldı.

Eğer doğrulanırsa bu, "J-10C" savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. "Rafale” savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak.

"Gerilimin azalması taahhüdüne bağlıyız"

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın bazı noktalarındaki hava savunma radarlarını ve sistemlerini hedef aldıklarını duyurdu. Pakistan'ın, Keşmir'deki kontrol hattı boyunca saldırılarını artırdığını söyleyen kurum, "Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın da uyması şartıyla gerilimin azaltılması taahhüdüne bağlıdır" açıklamasını yaptı.