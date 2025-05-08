Pakistan ve Hindistan'dan karşılıklı açıklamalar: Tansiyon yüksek
Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus drone'un" düşürüldüğü bildirildi. Pakistan Ordu Sözcüsü, "Hindistan'a ait 12 drone düşürdük" dedi. Hindistan da Pakistan'daki bazı radar sistemlerini vurduklarını duyurdu. Hindistan ordusu, "Gerilimin azaltması taahhüdümüze, Pakistan ordusu da saygı duyarsa bağlıyız" açıklamasını yaptı.
Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir drone düşürüldü.
Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.
Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.
Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Pakistan: 12 drone düşürdük
Pakistan Ordu Sözcüsü, Samaa TV'nin haberinin ardından bir açıklama yaparak; Karaçi bölgesi yakınları dahil çeşitli yerlerde Hindistan'a ait 12 drone düşürdüklerini duyurdu.
Hindistan'ın Harop drone'unu kullandığını söyleyen Ordu Sözcüsü, "Drone enkazları Karaçi ve Lahor dahil birçok noktadan toplanıyor" dedi.
Hindistan'ın düzenli olarak Pakistan hava sahasına drone gönderdiğini söyleyen yetkili, "Hindistan bu saldırganlığın bedelini ağır ödüyor. Ödemeye devam edecek" dedi.
"Hint jetleri, Çin yapımı uçaklarla düşürüldü"
Pakistan yönetimi, Hindistan'ın topraklarına yönelik hava saldırıları sırasında Hint savaş uçaklarının, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, Pakistan Hava Kuvvetlerinin çatışmalarda Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarını kullandığını, bu uçakların Fransız yapımı 3 "Rafale" dahil 5 Hint uçağını düşürdüğünü belirtti.
ABD televizyonu CNN'e açıklama yapan Fransız istihbarat görevlisi de Hindistan'ın kullandığı bir "Rafale" uçağının Pakistan tarafından düşürüldüğünü doğrularken aynı durumda başka bir uçağın olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.
Öte yandan, Hindistan medyası, Çin yapımı "J-10C" savaş uçaklarında kullanılan "PL-15E" füzelerinin kalıntılarının ülkenin Pencap eyaletinde bulunduğunu bildirdi. Füze kalıntılarına ait olduğu öne sürülen fotoğraflar haber sitelerinde yer aldı.
Eğer doğrulanırsa bu, "J-10C" savaş uçaklarının harpte başka bir savaş uçağını vurarak düşürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçecek. "Rafale” savaş uçakları da ilk kez havada vurulmuş olacak.
"Gerilimin azalması taahhüdüne bağlıyız"
Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın bazı noktalarındaki hava savunma radarlarını ve sistemlerini hedef aldıklarını duyurdu. Pakistan'ın, Keşmir'deki kontrol hattı boyunca saldırılarını artırdığını söyleyen kurum, "Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'ın da uyması şartıyla gerilimin azaltılması taahhüdüne bağlıdır" açıklamasını yaptı.
Hindistan'ın Pakistan'dan gelen top ateşlerini durdurmak için yanıt vermek zorunda kaldığını bildiren Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "Pakistan ordusu dün ve bugün bir dizi noktayı vurmaya çalıştı. Ancak hava savunma sistemlerimiz etkisiz hale getirdi" dedi.
Hindistan: Karşılık vereceğiz
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yöneticileri ve bakanlık yetkililerini Pakistan'a karşı misilleme için hazırlıklı olmaya çağırdı.
Indian Express haberine göre, Hindistan'ın Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, Shah, ülkedeki bazı eyaletlerin yöneticileri ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle video konferans aracılığıyla görüştü.
Bakan Shah, Hindistan Başbakanı Modi'nin 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının faillerine ve destekçilerine uygun bir cevap sözü verdiğini aktardı.
Pakistan ve Nepal sınırındaki eyaletlerin yöneticilerine, temel hizmet ve malların sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesi talimatı veren Shah, "Tüm eyaletler tatbikat için yayımlanan yönergelere göre hazırlıklarını yapmalıdır. Hastane, itfaiye gibi temel hizmetlerin sorunsuz işlemesi için düzenlemeler yapılmalı ve temel malların kesintisiz tedariki sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Shah, yerel yönetimlerin, ordu ve paramiliter güçler arasındaki koordinasyonunun artırılması gerektiğini vurgularken, eyalet yöneticilerinden afet müdahale ve güvenlik güçlerini alarmda tutmalarını istedi.
Sosyal medya ve diğer mecralarda yürütülen ülke karşıtı propaganda faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Shah, bu tür içeriklere karşı eyalet yönetimleri ve merkezi kurumların işbirliği içinde hızlıca harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Shah, ayrıca hassas bölgelerin güvenliğinin artırılması ve iletişim kanallarının kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.
Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı
Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.