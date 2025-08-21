Habertürk
        Haberler Dış Yazar Pakistan ile Çin mutabakata vardı

        Pakistan ile Çin mutabakata vardı

        Çin ile Pakistan; Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakata vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 21.08.2025 - 22:51
        Pakistan ile Çin mutabakata vardı
        Pakistan ve Çin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayağı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik işbirliği ve yatırımları genişletme konusunda mutabakata vardı.

        Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent İslamabad'da ağırladı.

        Görüşmenin ardından, ortak basın açıklamasında bulunan Dar ve Vang, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru üzerinden yeni projelerin başlatılması konusunda anlaştı.

        Vang ile "verimli" bir görüşme geçirdiklerini aktaran Dar, "Bugün karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptık. Bir önceki Stratejik Diyalog görüşmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdik. Ayrıca CPEC (Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru), ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji, halklar arası işbirliği dahil olmak üzere tüm ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı'na işaret eden Dar, "Bu girişimler, bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etme ve Pakistan-Çin dostluğunun getirilerini bölgedeki ve uzaktaki diğer ülkelerle paylaşma konusundaki ortak kararlılığımızı ifade etmektedir." dedi.

        Vang, Pakistan hükümetinden CPEC projelerinde görev yapan Çinli işçi ve mühendislerin güvenliğini sağlama çabalarını sürdürmesini talep etti.

        akistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması

        Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerinin "bölgesel barış ve istikrar için önemli" olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Vang ve Dar'ın görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları da ele aldığı belirtildi.

        *Fotoğraf: Reuters

