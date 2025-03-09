Pakistan ile Afganistan arasında anlaşma!

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, yeni kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Her iki taraftan heyetlerin katıldığı toplantıda anlaşmazlığın ele alındığını kaydeden yetkili, 12 Mart'ta yapılması planlanan bir sonraki görüşmeye kadar sınır kapısında geçici ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

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Yetkili, sınırın her iki tarafında inşaatların durdurulması konusunda mutabık kalındığını da aktardı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'ta kapatılmıştı.

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Bunun üzerine sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kalmıştı.

Bir süredir kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda 3 Mart’ta Afganistan ile Pakistan sınır kuvvetlerinin karşılıklı ateş açtıkları ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Çatışmanın ardından, bölge sakinlerinin güvenli yerlere kaçtığı bildirilmişti.

Kapatılan sınır kapısının iki ülke arasındaki ticarette günlük yaklaşık 3 milyon dolarlık kayba yol açtığı kaydedilmişti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRI

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.