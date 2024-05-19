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        Haberler Dünya Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

        Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

        Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından mesajlar yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:10
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        Zerdari: Endişeliyiz
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        Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, X’ten yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopter kazasıyla ilgili haberleri duymaktan derin endişe duyduğunu belirterek, İran ulusuna hizmet etmeye devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Reisi'nin esenliği ve güvenliği için en içten dileklerini sunduğunu vurguladı.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldiğini kaydederek, "Büyük bir endişeyle her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla." ifadelerine yer verdi.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin sağlığı için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarına işaret ederek, "Bu üzücü süreçte düşüncelerimiz İran halkıyla. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin güvenliği ve esenliği için dua ediyoruz." açıklamasına yer verdi.

        KKTC, İTALYA VE SIRBİSTAN'DAN AÇIKLAMALAR

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya ve Sırbistan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası bizleri üzmüştür. İyi haberler almayı umuyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        İtalya

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Giorgia Meloni ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

        Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri öğleden sonradan bu yana Başbakan Giorgia Meloni ile takip ediyorum. Kendisine sürekli güncel bilgi verdim. Bakanlıktaki kriz masası ve Tahran Büyükelçiliği ile durumu izliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, İtalyan basını da Başbakan Meloni'nin, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına dair, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin başındaki isimleri yarın sabah toplantıya çağırdığını belirtti.

        Sırbistan

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic X hesabından yaptığı paylaşımında, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin başına gelen kaza beni şok etti. Bu olayın soruşturulacağını ve İran halkının istikrarını koruyacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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        #Asıf Ali Zerdari
        #İbrahim Reisi
        #haberler
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