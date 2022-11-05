İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı

PEMRA'dan yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.
İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.
PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.
İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN'DA DÜŞMÜŞTÜ
Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
HAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
ORDUDAN KINAMA GELMİŞTİ
PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim." diye konuşmuştu.
Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri "sorumsuzca iddialar" olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınanmıştı.
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