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P ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Sert ve süreksiz ünsüz harfler arasında yer alan p hafi; Türk alfabesinin yirminci harfidir. Aynı zamanda alfabedeki 20 sessiz harften de bir tanesi olan ve çıkış yeri olarak değerlendirildiğinde dudak ünsüzleri ailesine mensup olduğu görülen p harfi, orta düşük derecede kullanılan harfler arasında yer alır. Peki, p harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? P ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 25.03.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
P İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce P İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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1928 yılında gerçekleştirilen Harf Devrimi neticesinde, Latin alfabesinden alınarak Türk alfabesine giren p ile başlayan kelimeler hangileridir? P ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

P İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde ö harfinden sonra, r harfinden ise önce gelen p harfi; birçok kelimenin bünyesinde ön, iç ve son ses olarak görev yapabilmektedir. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş “pak” ve “pis” sözcüklerinden, 15 harften meydana gelen “parlaklaştırmak” fiiline kadar yaklaşık 2000 kadar kelime p harfi ile başlamaktadır.

P İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede p harfi ile başlayan ve toplam sayısı 2000’i bulan bu kelimeler arasından 62 adedi 4 harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tümünü görebilirsiniz:

  • paça, paha, pakt, pala, palu, pano, papa, para, pare, park, pars, paso, paşa, pata, pati, paye, pazı, peçe, peki, pena, peni, pens, pepe, peri, pert, peru, peso, pest, peyk, pışt, pide, pike, piko, pili, pipo, pire, pisi, pist, pişi, pişt, plaj, plak, plan, polo, popo, posa, post, poşu, pota, pres, prim, priz, puan, puhu, puma, punç, punt, pupa, puro, pusu, püre, prag.

P Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede p harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 150 civarındadır. Bu kelimeler arasından önce çıkanlar ise şu şekildedir:

  • pabuç, paçal, paçoz, palaz, palet, palto, pampa, pamuk, panda, panel, panik, paraf, parça, parka, parke, paraf, parça, parka, parke, payet, paylı, pazar, pazen, pelin, pelit, pelte, pelüş, pembe, pençe, pense, penye, perde, pıhtı, pınar, pırtı, pısma, pigme, piliç, pilli, pilot, pişim, pişme, pişti, piton, plato, plaza, polen, polip, polis, posta, poşet, proje, prova, pruva, pudra, pufla, pulcu, pullu, puset, puslu, pusma, pürüz, püsür, pütür, paris, pekin.

P İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

İlk harfi p olan ve 6 harfin yan yana gelmesiyle türetilmiş olan kelimelerin sayısı 200’den fazladır. Şimdi gelin, bu kelimelerden bazılarını birlikte inceleyelim:

  • paçacı, paçalı, pahacı, pahalı, paklık, panjur, panter, panzer, papara, paralı, pardon, parfüm, parmak, parodi, parola, pastel, pastil, patika, patlak, paydaş, paydos, paytak, peçeli, peçete, peltek, pencik, pendik, pergel, perhiz, perili, peşrev, petrol, peydah, peynir, peyzaj, pırasa, pırlak, pideci, pideli, pijama, piknik, pideci, pideli, pijama, piknik, pişkin, pişman, pişmek, piştov, piyade, piyale, piyano, piyasa, piyade, piyale, piyano, piyasa, portre, posalı, postal, poster, postiş, postlu, poyraz, pozsuz, promil, proses, protez, proton, psikoz, psişik, puanlı, puding, pulsuz, pusmak, pusucu, pusula, pürmüz, pürtük, püskül.

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede 20 binin üzerine p harfi ile başlayan kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birkaçı, Türkçe anlamları ile birlikte şu şekildedir:

  • Push: İtmek
  • Pragmatic: Faydacı
  • Pumpkin: Kabak
  • Pure: Saf, doğal
  • Protect: Korumak
  • Plume: Tüy
  • Pink: Pembe
  • Pencil: Kalem
  • Perfect: Mükemmel
  • Pour: Dökmek
  • Proper: Uygun
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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