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İnsan vücudunda en çok bulunan ve kemik gelişimi başta olmak üzere birçok hayati fonksiyonda önemli görevleri bulunan P periyodik tabloda nerede yer almaktadır? P hangi element sorularına cevaplar verdiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

P Simgesi Hangi Elementin Simgesidir?

Periyodik cetvel üzerinde P ismiyle ifade edilen elementin ismi fosfordur. Sahip olduğu bu sembolü, ışık saçan ve parlayan gibi anlamlara gelen Yunanca “phosphoros” kelimesinden fosfor, aktif ve ametal bir element olarak dikkat çekmektedir.

Fosfor Elementi Özellikleri

Doğada en çok bulunan elemenler arasında 11. sırada yer alan fosfor elementi, doğada yarı saydan bir halde bulunmaktadır ve biraz puslu bir beyaz renge sahiptir. Sıcak hava ile temas ettiğinde çabuk bir şekilde alev alma özelliği gösteren fosfor, oksijen ile kolay bir şekilde birleşebildiği için bu reaksiyonu göstermektedir.

Azot dışındaki birçok element ile bileşik oluşturabilen ve nadiren doğada serbest halde bulunan fosfor elementi, en çok fosforik asidin tuzları halinde bulunsa da birtakım fosfat içeren minerallerden de elde edilebilmektedir. Apatit, viviyanit ve piromorfit gibi minerallerden elde edilebilen fosfor elementinin, % 0.12 oranında yer kabuğunda bulunduğu da bilinmektedir.

Fosfor elementi, kırmızı ve beyazı çoğunluk olmak üzere 4 farklı şekilde görülebilmektedir. Sahip oldukları özelliklere göre, kullanım alanları da farklılık gösteren bu fosfor çeşitlerinin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

Beyaz Fosfor: Saydam ve sarıya çalan bir renge sahip olan beyaz fosfor, yağ kıvamındadır. Havayla temas etmesi halinde alev alan ve oldukça zehirli olan bu fosfor çeşidi, yanma etkisi oldukça fazla olduğu için özellikle bomba yapımında kullanılmaktadır. Birçok savaşta insanların ölümüne sebep olan fosfor bombası, beyaz fosfor kullanılarak üretilmiştir.

Kırmızı Fosfor: Beyaz fosforun havadan arındırılmış bir ortamda ısıtılması sonucu elde edilen kırmızı fosfor, kolay tutuşmayan ve zehirsiz bir polimerdir. Beyaz fosfora göre daha az tehlikeli olan bu fosfor çeşidi, kibrit ve havai fişeklerde kullanılmaktadır.

Siyah Fosfor: Beyaz fosfata uygulanan yüksek basınç yöntemiyle elde edilen siyah fosfor, elektriği iyi iletmesi sebebiyle yarı iletken ürünlerin imal edilmesinde kullanılmaktadır.

Mor Fosfor: Beyaz fosfordan elde edilen ve kristal halinde bulunan bu fosfor çeşidinin herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklamaları ile verilen fosfor çeşitlerinin kullanım alanları ise elbette bunlarla sınırlı değildir. Diş macunu, böcek zehirleri, nükleer fizik, medikal ürünler, ilaçlar, boyalı içecekler gibi birçok ürün ve sektörde fosfor elementinin izine rastlamak mümkündür.

Fosfor elementi sağlık açısında bakıldığında canlılık için oldukça önemli bir element olarak öne çıkmaktadır. Temel hayati fonksiyonların gerçekleşmesine yardımcı olan ve insanların DNA ve RNA’sında bulunan fosfor, vücudun enerji depolamasını ve bu enerjiyi kullanmasını sağlamaktadır. Bunun yanında kemik ve dişlerin oluşması, kalp ritminin düzenli olması gibi konularda da bu elementin katkıları oldukça belirleyicidir.

P Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

1669 yılında Hennig Brand tarafından keşfedilen ve P simgesiyle ifade edilen fosfor; periyodik tablonun 3. periyodunun 15. grubunda yer almaktadır. Oda hallinde katı halde bulunan ve atom numarası 15 olan fosforun kaynama noktası 280, erime noktası ise 44.1 derece olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner