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        Haberler Bilgi Magazin Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Özür Dilerim ne zaman çekildi?

        Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Özür Dilerim filmi 15 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolünü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın üstlendiği 'Özür Dilerim' filmi 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:43
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        • 1

          Özür Dilerim filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Gizem Karaca, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı film deniz fenerinde bekçi olan Erkin'in başından geçen sıradışı olayları konu almaktadır. Peki, "Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Özür Dilerim ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

        • 3

          ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI KİMLER?

          İbrahim Büyükak - Erkin

          Oğuzhan Koç - Koray

          Gizem Karaca - Merve

          Mert Turak - Poyraz

          Yeliz Kuvancı - Canan

          Müfit Kayacan - Hicabi

          Metin Coşkun - Yüksel Dede

          Yonca Şahinbaş - Şükran

          Kerimcan Kamal - Haldun

          Gümeç Alpay - Asuman

          Fatma Toptaş - Seyyal

          Binnur Şerbetçioğlu - Sevil

          Emre Akarsu - Emre

          Kadir Polatçı - Kadir

        • 4

          ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Başrollerinde Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Özür Dilerim filmi İzmir'de çekildi.

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