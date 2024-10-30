'Özsoy Operası' Cumhuriyetin 101. yılında AKM’de seslendirildi

“Özsoy”, ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenmiş ve librettosu çok yönlü bit sanatçı olan Münir Hayri Egeli tarafından Atatürk ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak yazılmıştır. Hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir şölen sunuyor. Bu opera, Anadolu'nun geleneksel motifleriyle harmanlanmış etkileyici bir hikâye ile, sanatseverleri adeta tarih ve mitoloji arasında bir köprü kurarak zaman ve mekân ötesine taşıyor.

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Özsoy'un öyküsü, yalnızca aşk hikayesi ile değil; aynı zamanda cesaret, onur ve kahramanlığın destanı olmanın yanı sıra, izleyicilere destansı bir drama sunarak, sahnede muazzam bir işitsel deneyim yaşattı.

Eserin ortaya çıkışı 1934 yılında İran Şah’ı Rıza Pehlevi’nin yapacağı Türkiye ziyaretine dayanmaktadır. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çok kısa bir sürede hazırlanmış ve 19 Haziran 1934 tarihinde ilk defa Ankara Halkevi’nde sahnelenmiştir. İran Şahı’nın çağdaş ve Batılı bir ülke olmak yolunda reformlara girişmesi ve bu yolda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı değişiklikleri kendine model aldığı bilinmekte, Mustafa Kemal Atatürk’ün de Batı ile olduğu kadar komşu ülkeler (Balkanlar, Arap ülkeleri ve İran) ile sağlam dostluk ilişkileri kurmak istemesi göz önüne alındığında Özsoy operası, iki ülke arasındaki bu yakınlaşma ve ittifakı onurlandırmak üzere sahnelenmiş bir eserdir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Hasan Niyazi Tura’nın, korosunu ise Anıl Aydın’ın yönettiği eserde solistler; Mine Kurtoğlu, Hande Ürben, Gökhan Akyüz, Ufuk Karakoç, Burak Bilgili, Gökhan Ürben, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Şahin Dedemen, Emre Güngör, Erdem Sakarya, Besnik Ademoğlu, Bahadır Özkoca, Ceren Aydın, Burcu Soysev, Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak yer alıyorlar. Konser versiyonu olarak seslendirilen eser, 31 Ekim’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak