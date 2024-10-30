Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Özsoy Operası' Cumhuriyetin 101. yılında AKM’de seslendirildi

        'Özsoy Operası' Cumhuriyetin 101. yılında AKM’de seslendirildi

        Cumhuriyetin 101. yılında, ilk Türk Operası olma özelliği taşıyan "Özsoy" operası ile sanatseverler, Atatürk Kültür Merkezi'nde Anadolu'nun derinliklerinden gelen efsanevi bir yolculuğa şahit oldular.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Özsoy Operası' AKM'de seyirciyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Özsoy”, ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenmiş ve librettosu çok yönlü bit sanatçı olan Münir Hayri Egeli tarafından Atatürk ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak yazılmıştır. Hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir şölen sunuyor. Bu opera, Anadolu'nun geleneksel motifleriyle harmanlanmış etkileyici bir hikâye ile, sanatseverleri adeta tarih ve mitoloji arasında bir köprü kurarak zaman ve mekân ötesine taşıyor.

        Özsoy'un öyküsü, yalnızca aşk hikayesi ile değil; aynı zamanda cesaret, onur ve kahramanlığın destanı olmanın yanı sıra, izleyicilere destansı bir drama sunarak, sahnede muazzam bir işitsel deneyim yaşattı.

        Eserin ortaya çıkışı 1934 yılında İran Şah’ı Rıza Pehlevi’nin yapacağı Türkiye ziyaretine dayanmaktadır. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çok kısa bir sürede hazırlanmış ve 19 Haziran 1934 tarihinde ilk defa Ankara Halkevi’nde sahnelenmiştir.

        İran Şahı’nın çağdaş ve Batılı bir ülke olmak yolunda reformlara girişmesi ve bu yolda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı değişiklikleri kendine model aldığı bilinmekte, Mustafa Kemal Atatürk’ün de Batı ile olduğu kadar komşu ülkeler (Balkanlar, Arap ülkeleri ve İran) ile sağlam dostluk ilişkileri kurmak istemesi göz önüne alındığında Özsoy operası, iki ülke arasındaki bu yakınlaşma ve ittifakı onurlandırmak üzere sahnelenmiş bir eserdir.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Hasan Niyazi Tura’nın, korosunu ise Anıl Aydın’ın yönettiği eserde solistler; Mine Kurtoğlu, Hande Ürben, Gökhan Akyüz, Ufuk Karakoç, Burak Bilgili, Gökhan Ürben, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Şahin Dedemen, Emre Güngör, Erdem Sakarya, Besnik Ademoğlu, Bahadır Özkoca, Ceren Aydın, Burcu Soysev, Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak yer alıyorlar.

        Konser versiyonu olarak seslendirilen eser, 31 Ekim’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi,
        #AKM
        #Özsoy Operası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Habertürk Anasayfa