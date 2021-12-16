Özlem Türeci'ye Almanya'da büyük görev

BioNTech şirketinin kurucu ortaklarından Dr. Özlem Türeci Almanya’da Cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre’ye delege seçildi.

Sosyal Demokrat Parti tarafından delegeliğe aday gösterilen Türeci, 13 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilecek.

Almanya'da 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyaletin ayrı ayrı belirlediği Federal Kongre delegeleri de oy kullanıyor. Federal Kongre, yalnızca bu amaçla 5 yılda bir oluşturuluyor.