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Haberler Gündem Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Spiker Özlem Sarıkaya ölüm sebebi nedir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Özlem Sarıkaya Yurt biyografisi

Özlem Sarıkaya kimdir, neden vefat etti? Spiker Özlem Sarıkaya vefat sebebi nedir, hastalığı neydi?

Uzun yıllar NTV'de görev alan Özlem Sarıkaya'dan acı haber... 39 yaşındaki ünlü sunucunun hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Peki, Özlem Sarıkaya kimdir, neden vefat etti ve hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

17.05.2022 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Spiker Özlem Sarıkaya ölüm sebebi nedir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Özlem Sarıkaya Yurt biyografisi

Türk basını Özlem Sarıkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Uzun bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, gün itibariyle aramızdan ayrıldı...

ÖZLEM SARIKAYA'DAN ACI HABER...

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.

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