Özkan Uğur'dan üzücü haber

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MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başladı. Usta sanatçı, hastalığının tekrarladığını ifade ederek, sahnelere bir süre ara verdiğini duyurdu.

"YORUCU TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR"

Uğur yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle..." notunu paylaşmıştı.

MFÖ, 1968'de kuruldu.

"FERHAN'IN OYUNU OLMASAYDI..."

MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson grubunun kurulmasında, Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı. Usta müzisyen “Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan’ın (Uğur), Ferhan Şensoy’la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın bestelediği ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’, diğeri ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.” açıklamasında bulunmuştu.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.