'Ferhan Şensoy ile son konuşmamızda...'

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Özkan Uğur da Şensoy ile ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı ve son telefon görüşmelerindeki diyaloğu anlattı.

Ünlü müzisyen şu ifadeleri kullandı:

Son telefon konuşmamızda 'Şahları da Vururlar' oyununu bir daha sahneye koyacaktı. Beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un 'Şahları da Vururlar' oyununun müziklerini yapmıştı. 'Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim' dedi. Sonra da 'Kahraman Bakkal Süper Markete' karşı oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Ortaoyuncuları'nda yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhancım, Ortaoyuncular da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı endüstri merkezinde ve Küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık. Bir gün Mazhar, Ankara’dan 'Şahları da Vururlar' oyununu seyretmeye gelmişti. Oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. 'Döndü pervaneler' (Ele güne karşı yapayalnız) 'Gam yeme sen ey Süreyya' (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm başımız sağolsun. Usta kalem çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine, tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yat Ferhancım.

"İÇİMDE UKTE KALDI"

3 ay önce röportaj veren ve dijital ortamda bir projesi olup, olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Ferhan Şensoy, oyuncusu ve senaristi olduğu 'Şahları da Vururlar' oyununu ilk olarak 1979 yılında sahneye koydu. Oyunda İran'ın yakın döneminden tarihsel kesitler ele alınıyor.