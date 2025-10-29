Özgür Özel, Tuzla'da konuştu

Tuzla Belediyesi'nin kültür, sanat ve yaşam merkezi Tuzla Yaşam Aydınlı'nın açılış töreninde konuşan Özel, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, buraya Anıtkabir'den geldiğini söyledi.

Özel, 102 yıl önce bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, dört tarafı düşman işgaline uğramış, büyük bir mücadele sonrası küllerinden doğmuş bağımsız bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu belirtti.

102 yıl önce kayıtsız şartsız millete teslim edilen en büyük iradenin kısa zamanda her alanda kalkınmayı sağladığını ifade eden Özel, "Bugün özgürce Tuzlamızı, İstanbul'u kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak ve bizim verdiğimiz kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıraları oluşuyor, milletvekilleriyle doluyorsa, bunların hepsini, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyet'e ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz." diye konuştu.

Özel, Tuzla'nın 1992'de ilçe olduğunu, o gün daha mevcut belediye başkanı Eren Ali Bingöl'ün doğmadığını, ancak çalışmalarıyla 1,5 sene içerisinde burayı inşa ettiğini kaydetti.

Tuzla'nın her yaştan yurttaşın faydalanacağı çok yönlü bir yaşam merkezi olacağını belirten Özel, şunları söyledi: "En önemlisi 0-3 yaş için bilimsel temelli erken çocukluk programlarının yürütüleceği Akademi Bebek var burada. Aynı zamanda 4-14 yaş arasındaki çocukların eğitimle, kültürle buluşacağı Akademi Çocuk. Yine kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için meslek edinecekleri Akademi Kadın. Kütüphane, kent tiyatrosu, sergi salonu, nikah salonu, belediye veznesi, sosyal buluşma alanları, iletişim merkezlerinin olduğu kısaca içinde, bebeğin, çocuğun, gençliğin, kadınların, eğitimin, üretimin, paylaşımın, kültürün, sanatın olduğu dört dörtlük bir merkez açılıyor. Burada fırsat eşitliği, hakkaniyet var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." REKLAM Yarın Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un belediye başkanının tutuklanmasının yıl dönümü olduğunu kaydeden Özel, o günden bugüne 12'si İstanbul'da, 18 belediye başkanının cezaevlerinde olduğunu, 3 belediyeye kayyum atandığını dile getirdi.

Özel, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başında olduğunu belirterek, "Meclis kapalıydı, birileri darbenin sevincini yaşıyordu. 'İktidar değişecek, kurtulacağız.' diyorlardı. O gün biz Meclis'i kuran parti olarak bunları aradık, 'Meclis'i açın. Darbeye birlikte direnelim. Millet yetkiyi kime verdiyse yetkiyi o kullanır. Seçilmiş Meclis'in, demokrasinin arkasındayız. İlk seçimlerde millet bize başka bir görev verene kadar biz ana muhalefet partisiyiz. Milletin verdiği yetki bir yanda dururken demokrasiye şaşı bakmayız, yan gözle bakmayız, fırsatçılık yapmayız.' dedik." ifadelerini kullandı. Kalkınmanın demokrasi ile olacağını, yoksulluğun da demokrasi ile önleneceğini dile getiren Özel, "Avrupa'da olmayan yoksulluğu, dünyanın en zengin, en avantajlı, en iyi ülkesine yaşatanlara karşı göreceksiniz en kısa sürede Avrupa gibi yönetilen ve Avrupa'dan daha zengin ve daha güçlü bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı. Programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

