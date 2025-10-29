Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Tuzla'da konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Tuzla'da konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün özgürce Tuzlamızı, İstanbul'u kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak ve bizim verdiğimiz kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıraları oluşuyor, milletvekilleriyle doluyorsa, bunların hepsini, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyet'e ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Tuzla'da konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tuzla Belediyesi'nin kültür, sanat ve yaşam merkezi Tuzla Yaşam Aydınlı'nın açılış töreninde konuşan Özel, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, buraya Anıtkabir'den geldiğini söyledi.

        Özel, 102 yıl önce bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, dört tarafı düşman işgaline uğramış, büyük bir mücadele sonrası küllerinden doğmuş bağımsız bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu belirtti.

        102 yıl önce kayıtsız şartsız millete teslim edilen en büyük iradenin kısa zamanda her alanda kalkınmayı sağladığını ifade eden Özel, "Bugün özgürce Tuzlamızı, İstanbul'u kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak ve bizim verdiğimiz kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sıraları oluşuyor, milletvekilleriyle doluyorsa, bunların hepsini, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyet'e ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel, Tuzla'nın 1992'de ilçe olduğunu, o gün daha mevcut belediye başkanı Eren Ali Bingöl'ün doğmadığını, ancak çalışmalarıyla 1,5 sene içerisinde burayı inşa ettiğini kaydetti.

        Tuzla'nın her yaştan yurttaşın faydalanacağı çok yönlü bir yaşam merkezi olacağını belirten Özel, şunları söyledi:

        "En önemlisi 0-3 yaş için bilimsel temelli erken çocukluk programlarının yürütüleceği Akademi Bebek var burada. Aynı zamanda 4-14 yaş arasındaki çocukların eğitimle, kültürle buluşacağı Akademi Çocuk. Yine kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için meslek edinecekleri Akademi Kadın. Kütüphane, kent tiyatrosu, sergi salonu, nikah salonu, belediye veznesi, sosyal buluşma alanları, iletişim merkezlerinin olduğu kısaca içinde, bebeğin, çocuğun, gençliğin, kadınların, eğitimin, üretimin, paylaşımın, kültürün, sanatın olduğu dört dörtlük bir merkez açılıyor. Burada fırsat eşitliği, hakkaniyet var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        REKLAM

        Yarın Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un belediye başkanının tutuklanmasının yıl dönümü olduğunu kaydeden Özel, o günden bugüne 12'si İstanbul'da, 18 belediye başkanının cezaevlerinde olduğunu, 3 belediyeye kayyum atandığını dile getirdi.

        Özel, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başında olduğunu belirterek, "Meclis kapalıydı, birileri darbenin sevincini yaşıyordu. 'İktidar değişecek, kurtulacağız.' diyorlardı. O gün biz Meclis'i kuran parti olarak bunları aradık, 'Meclis'i açın. Darbeye birlikte direnelim. Millet yetkiyi kime verdiyse yetkiyi o kullanır. Seçilmiş Meclis'in, demokrasinin arkasındayız. İlk seçimlerde millet bize başka bir görev verene kadar biz ana muhalefet partisiyiz. Milletin verdiği yetki bir yanda dururken demokrasiye şaşı bakmayız, yan gözle bakmayız, fırsatçılık yapmayız.' dedik." ifadelerini kullandı.

        Kalkınmanın demokrasi ile olacağını, yoksulluğun da demokrasi ile önleneceğini dile getiren Özel, "Avrupa'da olmayan yoksulluğu, dünyanın en zengin, en avantajlı, en iyi ülkesine yaşatanlara karşı göreceksiniz en kısa sürede Avrupa gibi yönetilen ve Avrupa'dan daha zengin ve daha güçlü bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı. Programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa