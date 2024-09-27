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        Haberler Dünya Özgür Özel Türkevi'ni ziyaret etti: Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil | Dış Haberler

        Özgür Özel Türkevi'ni ziyaret etti: Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil

        CHP lideri Özgür Özel, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ni ziyaret etti. New York Belediye Başkanı hakkındaki rüşvet iddialarına yanıt veren Özel, "Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 07:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:24
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        Özel'den rüşvet iddialarına Türkevi'nden cevap
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New Yorkta Türkevi'ni ziyaret ederek, "Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil" dedi.

        Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

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        Ziyaret sırasında yetkililerle Türkiye’nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğunun çalışmaları ve New York’taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye’nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

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        Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

        CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir." dedi.

        "ABD, İSRAİL’E KARŞI YUMUŞAK KARNINDAN DOLAYI VATANDAŞI AYŞENUR’A SAHİP ÇIKAMAMIŞTIR"

        New York'ta üç gündür devam eden programı boyunca en fazla Filistin konusu üzerinde durduklarını belirten Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

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        Özel, "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE, ABD'DE RÜŞVET VERMEYE İHTİYAÇ DUYACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

        Özel, bir soru üzerine şunları söyledi:

        "Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Ama böylesi bir binanın, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."

        ABD'de devam eden Halkbank davasıyla ilgili bir soru üzerine de Özel şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz, hepsini çok yakından takip ettik. Hükümete yönelik bu konuda çok ciddi eleştirilerimiz var. Ama onu yapmanın yeri burası değil, o Ankara. Orada söylenecek her söz söylendi. Söylenmeye de devam edecek."

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