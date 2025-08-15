Özgür Özel, Kırşehir'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cacabey Meydanında düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürkten emanet Cumhuriyete, demokrasiye, sandığa sahip çıkmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

Kardeşliğin türküsünü yüzyıllardır söyleyen Kırşehir’e teşekkür ediyorum.



Ey Erdoğan; tarihe yıllarca iktidarda kalmış biri olarak geçmek varken; darbeci olmanın sonu budur.



Meydanlar istifa diye inliyor!



Kimse bu iktidarı gözünde büyütmesin. Bunlar devlete çöreklenen bir avuç… pic.twitter.com/XDkyk7jA7U — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 15, 2025

Kırşehir Belediyesini yüzde 53 gibi rekor bir oyla kazandıklarını dile getiren Özel, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

CHP'nin birleştirici tarafını kullanarak iktidara geleceklerini belirten Özel, "Bu ülkede mahkemede de vergide de tarımda da adalet gelecek. Bu ülkede gerçek eşitlik olacak." dedi.

“YA AK PARTİYE KATIL YA SİLİVRİYE TIKIL DEDİLER”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun CHPden istifa ederek AK Partiye katılmasına ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Bir müteahhit var. 380 ihale olmuş, 300ü AK Partiden. AK Partililere dokunmuyorlar. 80i CHPden, CHPde dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı? Bir tane kanıt yok ama iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bununla en çok çalışan belediye. Ona demişler ki Aha dosya bu kadar. Biz dedik ki Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız. Herkese dedi ki Ben 7 metrekare yerde, 10 metrekare yerde nasıl yatarım? Dedik ki Yatan nasıl yatıyorsa, namusunla öyle yatarsın ama bunlara boyun eğmezsin. Maalesef buna Ya AK Partiye katılırsın ya hapse tıkılırsın. Ya AK Partiye katıl ya Silivriye tıkıl. dediler."

Özel, "Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var. Aydının iradesine ve bir firmaya düşünün ki parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Partiye teslim olursa, firmaya destek geleceğini bilenler firmanın kağıtlarını alıyorlar. Firma tarihi bir çıkış yaşıyor." ifadesini kullandı. "HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" Demokratların sandık için gün sayarken, otokratların zulümlerinin son günlerini yaşadığını dile getiren Özel, "O yüzden asla korkmayalım, teslim olmayalım. Biz hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız. Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız, pazara gidemeyeni pazara biz çıkaracağız, kasaba gidemeyeni kasaba biz götüreceğiz, işe giremeyeni işe biz koyacağız. Bu zulümden canı yananın canı olacağız, bağrımıza basacağız." diye konuştu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güneyin gözaltına alınmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"İnanın dedesi Beyoğlu Belediyesinde süpürgeci. Yıllarca Beyoğlunu süpüren bir emekçi. İnanın babası Beyoğlu Belediyesinde şoför. İnan, dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesinin garajında büyüyor. O imkanlarla okuyor, kafaya koyuyor. Partimizde ilçe başkanı oluyor. Yerel yönetimler yüksek lisansı yapıyor. Yıllar sonra bu belediyeyi AK Partiden alıyor. Şimdi kafayı İnana takmışlar. Niye? Belediyede, Mecliste denge var. 2 kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Partiye geçecek. Sırf oylarıyla alamadıkları Aydında yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlunda yargı eliyle yapmak için İnanımıza saldırdılar. Buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçelinin Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiyenin gündeminden bu davalar düşsün. Türkiyeyi meşgul etmesin. demesine karşı bir meydan okumadır."

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Özel, "Kırşehiri bütün olarak kucaklamaya, AK Partilisi, MHPlisi, bütün garibanlara sahip çıkmaya, bütün yoksulları yeniden güçlendirmeye, orta direği zenginleştirmeye, gençlerin yüzünü güldürmeye geliyoruz. Yüzyıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.