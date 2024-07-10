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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'in Şam ziyaret: CHP'li Bulut: Suriye yönetiminden olumlu yanıt geldi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'in Şam ziyaret: CHP'li Bulut: Suriye yönetiminden olumlu yanıt geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in Şam yönetimiyle görüşme talebine olumlu yanıt geldiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:44
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        CHP'li Bulut: Suriye yönetiminden olumlu yanıt geldi
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin, Özgür Özel'in ziyaret istediğini kabul ettiğini açıkladı.

        Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuk oldu. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

        "OLUMLU CEVAP GELDİ"

        CHP'li Bulut, "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi" dedi.

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