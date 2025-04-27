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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

        CHP lideri Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:38
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        Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'ye geldi.

        Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

        Özel’in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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