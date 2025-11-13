Özgür Özel, İBB Kabataş Meydanı'nda konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi'nin 2. etap açılış töreninde konuşan Özel, Kabataş'ın İstanbul'un ulaşımı için kilit bir nokta olduğunu belirtti.

Özel, tam olarak hayata geçtiğinde İstanbul'daki ulaşımla ilgili çok önemli bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir projenin ikinci etabını tamamladıklarını, projenin arkeolojik kazılardan dolayı aksadığını, tamamlanacak olan metro hattının istasyonunun devreye girmesiyle beraber bu alanın bir kesişme noktası olacağını dile getirdi.

Kabataş Transfer Merkezi'nin deniz yolu, raylı sistem ve kara yolu hatlarını bir araya getirdiğinin altını çizen Özel, "Birinci etabı 2024'te, ikinci etabı da geride bıraktığımız 30 Ağustos'ta tamamlandı. Raylı sistemin, fünikülerin, vapurun ve kara yolu ulaşımının tek çatı altında toplandığı, ulaşım fonksiyonlarının yanında sergi salonlarının, kafeteryaların da var olduğu bir büyük proje. Hep şehirlerin betona gömülmesinden şikayet ediyoruz. Kabataş Transfer Merkezi hem işlevsel hem de yeşil bir proje. 33 bin 270 metrekare peyzaj alanıyla ve yeşil çatı uygulamasıyla olması gerektiği gibi bir proje." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında haftada 3-4 açılış yaptıklarından bahseden Özel, "Açılışları yapmaya tekrar başladığımızda 1030 bekleyen açılış vardı. 70'ten fazla açılış gerçekleştirdik. Şimdi 1070 açılış var. Çünkü bir yandan da tamamlanan projeler oluyor. Bundan sonra da bunları hep birlikte yapmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 239 gündür hapiste tutulduğunu kaydederek, "Şimdi karşımıza bir iddianame ile nihayet çıktılar. İddianameyi ikiye ayıralım, iki sözüm de doğrudur. Şimdi ikisinden de bahsedeceğim. İddianamede bilinmedik bir şey yok, bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok." diye konuştu. "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde kanıt olmadığını savunan Özel, "İddianamede kanıtlanmış bir kör kuruş yok, bir delikli para yok. Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var. Kendilerine, Ekrem Başkanımıza, namuslu belediye bürokratlarımıza, İstanbul'a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş ne ispat ne kanıt hiçbir şey yok." şeklinde iddialarda bulundu.

REKLAM Özel, CHP'ye kapatma davası açılmaya çalışıldığını iddia ederek, dün akşam gerçekleştirdiği Sultanbeyli mitinginde gizli tanıkların isimlerini karıştırıp "Meşe" yerine "Çınar" dediğini de konuşmasında anlattı. Kabataş Transfer Merkezi hakkında İnşaat süreci 27 Eylül 2021'de başlayan, 1. etabı 30 Mart 2024'te hizmete giren merkezin 2. etap çalışmaları tamamlandı. Toplam 17 bin 243 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez, otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar, ofisler, bekleme alanları ve yolcu salonları ile hizmet verecek. Raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında buluşturacak, kentin en işlevsel aktarma noktalarından biri olması beklenen projede 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulaması yer alıyor. Bölgede süren arkeolojik kazıların ardından tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla bu alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor.