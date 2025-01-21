Özgür Özel: Hesabını en ağır şekilde verecek

CHP Genel Başkanı Özel beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 76 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'e gelerek incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"TÜRKİYE ARTIK TUHAF ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN YOK YERE ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAK ZORUNDA"

Özel, otel önünde son durumu değerlendirdi:

"Yoğun bakımda olan bir hastamız hariç tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Tabii önümüzdeki saatlerde, günlerde bu mucizelerden sizler kanalıyla bütün Türkiye haberdar olacak. Çok ilgi çekici insan hikayeleri, kurtuluş hikayeleri var. Evlat sevgisine dair, aile olmaya dair, eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı. Bütün çocuklarını çarşafla aşağı indirebilmiş bir babanın da. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması, böyle bir can pazarının, böyle korkuların bir daha yaşanmaması için hepimize düşen sorumluluklar var. Otelin önünde de söyledim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız ama Türkiye artık tuhaf ölümler ülkesi olmaktan yok yere ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hayatını mucize eseri kurtaranlara da acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle günlerin yaşanmaması, can pazarlarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Bizim de ziyaret etmediğimiz durumu ciddi olan bir hasta var ama onunla ilgili detaylı bilgiyi doktorların vermesi daha doğru olur. Ama genelde ziyaret ettiklerimizin hepsi durumu iyiye gidiyor. Ama ameliyat olacak olan var, kırıkları olan var, tedavileri sürecek olan var, yarın taburcu olacak olanlar var. Ama detaylı açıklamayı doktorların yapması daha doğru olur."

CHP 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİ

Yangınla ilgili partisinden 8 kişilik bir heyet görevlendirildiğini bildiren Özel, ayrıca yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetiyle buradaki çalışmaların takip edildiğini aktardı.

Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktararak, "Kendisi müfettişlerin konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle bir şüphe, bir soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etti. Biz bu durumun en yakından takipçisi olacağız." dedi.

REKLAM "2025 YILINDA BÖYLE BİR ÖLÜMÜN MAZERETİ OLMAZ" Siyasi kariyerinde en büyük travmasının Soma'daki maden faciası olduğunu belirten Özel, "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım." diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü ifade eden Özel, şöyle devam etti: "Bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra birtakım endişelerle, birtakım kendine ilişkin meselelerle ilgili doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha yangınla ilgili '3 ağır yaralı 3 kayıp' dendiğinde Tanju Özcan Başkan bana '50'nin çok üzerinde olabilir Başkanım' dedi. Ben 'Sayın Başkanım sorumlu davranalım' dedim ki şüphem yok öyle davranacaklarına. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik." BAKANLIK BOLU BELEDİYESİ'NDEN YANGIN YETERLİLİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNDU 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının Bolu Belediyesinden yangın yeterlilik belgesi için bir talepte bulunduğunu aktaran Özel, "bu belgenin sosyal medyaya algıyı yönlendirme amacıyla sızdırıldığını" söyledi. Özel, "O yıl belediye zaten sizde. Cumhuriyet Halk Partisinde de o günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce, önce cenazeler... Önce yas, bitecek." diye konuştu. "TAKİP EDECEĞİZ" "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz." diyen Özel, şunları kaydetti: "Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Buradan böyle yani, hassas gitmeleri gereken bir süreç var. Bütün ihtimalleri saydı. Çok uzun süre yangının sürdüğü yerlerdeki zorluklardan bahsetti, DNA testlerinden falan ama bugün akşam geç saatlerde de olsa hem rakamla ilgili hem de birkaç ihtimalle ilgili net bir açıklama yapacağını söyledi. Sabırla beklemek lazım. Yani işin bu taraflarına hiçbir şey söylemem şimdi yani söylememek lazım. Bütün zorluklara da hak veriyorum." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.