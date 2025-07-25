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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Sıcak hava dalgası geçmeden yenisi geliyor! Sokağa çıkmayın uyarısı | Son dakika haberleri

        Sıcak hava dalgası geçmeden yenisi geliyor! Sokağa çıkmayın uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamada, 27 Temmuz günü yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. 2 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenen sıcak hava dalgasıyla, sıcaklıkların mevsim normalinin 12 dereceye kadar üstüne çıkması bekleniyor. Uzmanlar sokağa çıkmayın uyarısı yaptı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:41
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını duyurdu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması bekleniyor.

        27 Temmuz ile 02 Ağustos arasında hava sıcaklıklarının Ankara'da 40, İstanbul'da 35, Çankırı'da 42, İzmir, Konya, Sivas, Edirne'de 40, Bursa'da 39, Aydın, Malatya'da 43, Muğla'da 41, Antalya, Adana'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 derece olması bekleniyor. Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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        EN SICAK YER KURTALAN OLDU

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Siirt'in Kurtalan ilçesi, 49,1 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Kurtalan'ı, Mardin’in Kızıltepe ilçesi 48,8 ve Şırnak’ın Cizre ilçesi 48,8 ile takip etti.

        SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

        Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde, vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının, bölgede 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

        Bazı il merkezlerinde 26 Temmuz ila 30 Temmuz tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Edirne'de 40, Kırklareli'de 39, Tekirdağ'da 34, Kocaeli'de 40, Sakarya'da 39, Yalova'da 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

        Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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