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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 01:08 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:10
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Ankara-İstanbul karayolunda meydana geldi.

        Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, R.G., Z.G. ve H.İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.D. ve B.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ankara
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