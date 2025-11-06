Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu

Eskişehir'deki programlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılanması yönündeki kararına rağmen tahliye ve yeniden yargılama talebinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini söyledi.

Kötü bir mütalaa yazıldığını savunan Özel, "Bugün ilk kez yargı tarihimizde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin esastan görüşüp karar bağladığı hem kişinin sağlığı hem de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünden gerekçeli kararına, karardaki hiçbir tarafına uymayacağını, kendisi açısından Anayasa Mahkemesinin ki Anayasanın 138. ve 153. maddelerine göre, karar hepimiz için bağlayıcıdır. Yasama, yargı ve yürütme organları için gerekçeli karar yayınlanır ve herkes için bağlayıcıdır." diye konuştu.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Özel, şöyle devam etti:

"Bu vakitten sonra biri kalkar 'Sen Anayasanın bu maddesini tanımıyorsan ben de Meclis maddesini tanımıyorum.' der, milletvekillerini tanımaz. Öbürü, cumhurbaşkanını, konut, mülkiyet hakkını tanımaz. Hepimizin güvencesi Anayasa, bugün sadece muhalif olan birisine ki Gezi olayları sırasında arayı bulmaya çalışmış, Sayın Erdoğan'a en nazik dili kullanmış, Gezi olaylarının olaysız bitmesi için gayret sarf etmiş kişi, haksız yere tutuluyor."

"Birinci kademe mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını nasıl tanımaz? Bu vakitten sonra düzen tutmaz. Yarın yağma başlar ülkede." diyen Özel, şunları söyledi: "Devlet kalkarsa mülkiyet hakkı ortadan kalkar. Devletleri devlet yapan, toplum sözleşmeleridir. Bugün o toplum sözleşmesine yargılanan kişinin şahsına göre karşı çıkmaya başladınız mı bu işin sonu gelmez. Bu ülkede Anayasa Mahkemesinin yazdığı, altına Cumhurbaşkanı tarafından atanmış yargıçların imza attığı bir metne, 'Ben buna uymuyorum. Benim için yok hükmünde.' derseniz borsanızda yatırım yapan yatırımcıya verdiğiniz hisse senedine kim güvenecek? Kim gelecek bu ülkeye yatırım yapacak, fabrika yapmak için arsa satın alacak? O tapuya kim güvenecek? Bankanın verdiği cüzdana kim güvenecek? Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anayasasızlaştırma, kuralsızlaştırma, kurumsuzlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor. Herkes aklını başına takınsın." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.