Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra konuştu

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra bazı tutuklularda da görüştüğünü söyledi.

REKLAM advertisement1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının adli yıl açılışında Aziz İhsan Aktaş soruşturması iddianamesinin eylül ayı içinde tamamlanacağını söylediğini anımsatan Özel, ancak iddianamenin hala çıkmadığını söyledi.

Özel, iddianamelerin bir an önce hazırlanması gerektiğini belirterek, "Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı, haydi bakalım ispatlayın iddianamelerde göreceğiz. Teker teker bekliyoruz onları." diye konuştu.

REKLAM

TBMM'nin dün açıldığını anımsatan Özel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şöyle bir kanun çıkması gerekmektedir. Eğer yargılanan kişilerin rızası varsa, bizim arkadaşlarımızın rızası var, talebi var. Toplumu ilgilendiren davalarda frekans tahsisi suretiyle bu davalar dileyen kuruluşlar tarafından yayınlanabilir. Kişilerin talebi durumunda ve toplumu ilgilendiren davalarda TRT, bir kanalı davanın tamamını yayınlamak üzere tahsis eder. Böyle bir açıklama yapılırsa, böyle bir düzenleme yapılırsa hem TRT'den tamamının izlenmesi hem de sizlerin, yayıncı kuruluşların davanın önemli gördükleri kısımlarını yayınlamaları, belki canlı yayınların dışında da sizin haberleriniz için çok pratik bir olanak da sağlayacaktır. Bizim arkadaşlarımız masumiyetlerine inanmakta, iftiraları canlı yayında yanıtlamak istemektedirler."

Özel, kendilerinin bu konuda bir hazırlıklarının olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de davanın canlı yayınlanmasına olumlu yaklaştığını aktararak, toplumun ilgisinin son derece yüksek olduğu bu davanın canlı yayınlanmasını veya internet üzerinden takip edilmesinin sağlanmasını istediklerini belirtti. REKLAM Bir gazetecinin, TBMM'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında siyasi parti liderlerinin görülmesini nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusuna Özel, son seçimlerde birinci parti olan ana muhalefet partisinin meclis açılışında olmamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturup düşünmesi gerektiğini söyledi. Özel, üzerinde Türk bayrağı olan 6 F-35 uçağının ABD hangarında durduğunu anlatarak, "Altı tane F-35'i alamıyoruz. Sumud'a saldıran İsrail'in elinde F-35 var. Ege'nin öbür yanındaki Yunanistan'da F-35 var. Program ortağı olduğum yerde beni kovmuşlar, paramı vermiyorlar. Para nerede? Yok. F-35 nerede? Yok." dedi. İsrail'in Sumud filosuna gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Özel, "Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması, uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur." diye konuştu.

Özel, filoda bulunan vatandaşlara sahip çıkılmasını ve İsrail'e en sert tepkinin verilmesi gerektiğini ifade ederek, Sumud'daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini kaydetti.