Özgür Özel'den Prof. Haberal'a tebrik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, organ nakli alanında seçkin ödüllerden biri olarak kabul edilen Medawar'a layık görülen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Organ Nakli Derneğinin 30. Kongresi'nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar'a layık görülen, Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi'nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar’a layık görülen Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 27, 2024