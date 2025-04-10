Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gizli tanık dışında bir tane paraya pula rüşvete dair belge yok. Yargılamanın mutlaka milletin önünde olmasını istiyor. Ben bugün hızla Çağdaş Gazeteciler Ödül Töreni için Ankara'ya gideceğim. Ödül vereceğim kişi Timur Soykan'dır. Bugün saat 11'de gideceği ifade için bu sabahın köründe onlarca polisle alındı. Youtube'daki yayınlarını milyonlar izliyor. Sözde şantaj tehdit suçlamalarıyla kendilerini yıldırmak amacıyla alındılar. Süreci hukukçu arkadaşlarımız ve milletvekilleri takip ediyorlar.

Bugün görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Ekrem başkan Yozgat'ta traktör sürücülerine verilen cezayı kendisi üstlenirken benim üstlendiğimi öğrendi. Kardeşlik hukukuyla çözeceğiz. Yarısını ben yarısını Ekrem başkan ödeyecek. Dün yüzbinlerin bağırdığı gibi bugün bir kez daha gençlere özgürlük istiyoruz. Öğrencilerin bir tanesinin elinde bırak baltayı bir çubuk yoktu."