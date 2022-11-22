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Amasya'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun turnesinin dönüş yolunda bir TIR'a arkadan çarpan minibüste bulunan Tolga Güleryüz (33) ve Burak Topçu (42) ile birlikte hayatını kaybeden Özgür Karataş (32) Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan dakikalar önce tiyatro ekibinin, tutuklanan minibüs sürücüsünü, yavaş gitmesi konusunda uyardığı da ortaya çıktı.

Özgür Karataş'ın arkadaşı Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, "Tutanaklarda sürücü, bir kaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarılmış" dedi.

Özgür Karataş Kaza, önceki gün Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

HELALLİK ALINDI Ailesi tarafından teslim alınan Özgür Karataş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Karataş'ın cenazesi Yaşardoğu Mahallesi'nde evinin önünde helallik aldıktan sonra, Kıranköy Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Karataş, burada kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Karataş'ın cenazesine; babası Ahmet Sabri, ikiz kardeşi Uygar, eşi Gamze Karataş, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mesai arkadaşları, tiyatro oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN" İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, sanat camiası ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi. Kazada yaşamını yitirenlere rahmet dileyen İpekdal, "Üzgünüz, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Düşevi Oyuncuları ekibinden Cem Kaynar, Özgür'ün neşe dolu, herkese yardımcı olan biri olduğunu söyledi. Özgür'ün ikiz kardeşi Uygar Karataş'ın organizasyon şirketinde ona yardım ettiğini dile getiren Kaynar, "Tiyatrocuları ağırlamaktan, onlarla olmaktan çok memnundu, üç sene de bizim tiyatromuzda çalıştı. Teknik elemanlık yaptı, belli oyunlarda oynadı bize yardımcı oldu. Çok üzgünüz." diye konuştu.

"BU ÖLÜM BİZİ ÇOK BURKTU" Özgür Karataş'ın arkadaşı Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Özgür 8 yaşından beri tanıdığım bir tiyatro emektarıydı. Tolga Güleryüz'ü de tanıyordum. Onunla da bir kaç kez işlerimiz kesişmişti. O da sanat dünyası için çok değerli bir isim ve tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Tüm Samsun yasta şu an. Bu ölüm bizi çok burktu. Herkesin ailesinde ölenler olmuştur ama bu ölüm sanat camiası için, Samsun için gerçekten çok acı" dedi.

"SÜRÜCÜYÜ YAVAŞ GİTMESİ KONUSUNDA UYARMIŞLAR" Vefat edenlerin ailelerine ve sanat camiasına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Cem Kaynar, "Kadercilik veya başka bir şey demek istemiyorum ama o akşam aslında oyundan sonra Çorum'da kalmaları gerekiyor fakat otelle ilgili bir problem yaşıyorlar ve 'Yola devam edelim' diyorlar. Duyduğumuz kadarıyla tutanaklarda da servis sürücüsünü bir kaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarmışlar. Zaten kazanın oluş şeklinden de sürücünün çok süratli olduğu anlaşılıyor ama neticede bizi sonuç ilgilendiriyor ve çok üzgünüz yani. Şu anda bütün tiyatro camiasının en önemli sorunu da bu aslında" diye konuştu. Fotoğraflar: AA, DHA