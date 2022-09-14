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Oyuncu Özgür Emre Yıldırım, Buse Cevatemre ile iki yıllık ilişkisini nikah masasına taşıdı. Çift, Beykoz'da hayatlarını birleştirdi.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Yakınlarının katıldığı merasimle ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen Özgür Emre Yıldırım ve Buse Cevatemre, nikah sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tanıştıkları an birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Yıldırım, "Bizimkisi ilk görüşte aşk. Daha o an ikimiz de birbirimizle evleneceğimizi anladık. Ben Buse'yi görür görmez 'İşte evleneceğim kadın!' dedim" şeklinde konuştu.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Buse Cevatemre, ünlü oyuncuyu rol aldığı projelerden tanıdığını belirterek, "Ben zaten onun hayranıydım" dedi.

Eşinin kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yaptığını dile getiren Özgür Emre Yıldırım da, "Onunla gurur duyuyorum" sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getirdi. Çift, balayını Antalya'da geçirecek.