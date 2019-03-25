Faruk Aksoy, dijital oyun oynama oranından yola çıkarak ürettiği yeni filmi 'Özgür Dünya' ile sinemada yeni bir kapı açmanın peşine düştü

Faruk Aksoy...

Birçok yapımcının 'Bu hikâye iş yapmaz' diyerek geri çevirdiği 'Recep İvedik'in çok izleneceğini öngören kişi.

Şahan Gökbakar'ın henüz kendi yapım şirketi Çamaşırhane Film'i kurmadan önce 'Recep İvedik' için yapımcı aradığı günlerde projeye inanıp para yatırarak filmin izleyiciyle buluşmasında pay sahibi kişi.

O 'Recep İvedik', Türk sinemasının izleyici rekortmeni.

'Büyü' ile gerilim, 'Fetih 1453' ile tarihi filmlerin sinemadaki yolunu da açan Faruk Aksoy, şimdi de gösterime 22 Mart'ta giren 'Özgür Dünya' ile sinemada yeni bir kapı açmanın peşinde.

'Özgür Dünya'nın en belirgin özelliği film için yeni dijital oyunlar üretilmesi.

20 kişilik bir ekip, 8 aylık çalışmanın sonucunda film için 7 yeni oyun geliştirdi.

Faruk Aksoy ile Şevki Es'in yönettiği 'Özgür Dünya', yapay zekayla yeni bir oyun üreten 'Aslı'nın muazzam büyüklükteki gelire göz dikenlerle karşı verdiği mücadeleyi hikâyeleştirirken Murat Serezli, İdris Nabi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Rabia Öztürk, Gürbey İleri ve Sami Aksu başrolleri paylaştı.



Faruk Aksoy, Türkiye'de dijital oyun oynamanın oldukça yaygın olmasından yola çıkarak Med Yapım ile Ay Yapım iş birliğiyle ürettiği 'Özgür Dünya' hakkında Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a şunları söyledi;

'Özgür Dünya'nın bir örneğinin daha olmadığını söylemiştiniz. Neden bir örneği daha yok?

Gençlik, dostluk, arkadaşlık, dayanışma ve bir başarı hikâyesini konu alan bir film çektik. Filmin içinde de dünyada ilk kez yapılan bir çalışma yaptık. Film için 7 farklı bölümde toplam 7 ayrı oyun üretildi. O oyunlar 'Özgür Dünya' için üretildi. İzleyiciye filmde toplam 30 dakika oyun motoruyla yapılmış bir görsel sunuyoruz. Bu da dünyada da ilk.

Neden var olan oyunları kullanmak yerine yeni oyun üretme gereği duydunuz?

Var olan oyunları zaten insanlar oynuyorlar. Biz yeni bir görsel sunmak istedik. Onun için de yeni oyunlar ürettik.



Oyunlar, piyasaya sürülecek mi?

Filmin performansına göre oyununu hazırlayacağız. Yani bir yıl sonra film için üretilen oyunlar oynanabilecek.

Türk sinemasında önemli bir isimsiniz ama uzun zamandır film çekmediniz. Neden?

Yaklaşık 2 yıldır 'Özgür Dünya'ya yoğunlaştım. Çünkü bu film çok özel bir proje. 'Büyü'den 'Fetih 1453'e kadar genellikle hep ilkleri yaptım. Türkiye'de uzun zamandır gençlik filmi yapılmıyordu. 'Çılgın Dersane' serisi gençlik filmleriydi. Yeşilçam'ın karakter sineması konseptini 'Recep İvedik' ile yeniden hayata geçirdim. Ve 'Fetih 1453'... Tarihi filmler bu yapımla yeniden ilgi görmeye başladı. Şimdi de 'Özgür Dünya' ile yeni bir ilke imza atmak istedim.

'Özgür Dünya' fikri ortaya nasıl çıktı?

Türkiye'de 27 – 28 milyon insan oyun oynuyor. Bunun yaklaşık 8 milyonu her gün oyun oynuyor. Aslında dünyada ne oluyorsa Türkiye'de de o oluyor. ABD'de nüfus oranına oranla ne kadar oyun oynanıyorsa, Türkiye'de de nüfus oranına göre o kadar oyun oynanıyor. Bu kadar çok talep olduğu fikrinden yola çıkarak merkezi dijital oyun oynamak olan bir hikâyeyi beyazperdeye yansıtmak istedim. Bugünün şartlarına göre insanların en fazla sosyalleştiği yer oyun oynamak. Ve orada insanlar arasındaki statü farkı ortadan kalkıyor.



