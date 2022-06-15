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Özgün Uğurlu'nun oğlu Ediz mezun oldu - Magazin haberleri

Özgün Uğurlu'nun oğlu Ediz mezun oldu

Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti, oğulları Ediz'in anaokulunu tamamlamasının ardından mutluluklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi

15.06.2022 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Özgün Uğurlu, 2012 yılında Nida Uğurlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2015'te Ediz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin oğulları, anasınıfını bitirdi.

  • Nida Uğurlu, Ediz'in mezuniyet otoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uğurlu, Instagram'dan yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

    Ediz bir masal kahramanı olsaydı, bir okulda geçseydi hikayesi, o okul burası olurdu. Kapısından ilk girdiğimiz gün de öyle hissetmiştim. Yemyeşil bir bahçe, tavşanlar, tavuklar, Badem... Melahat öğretmenin çocuklarla birlikte süslediği duvarlar... Eylem Hanım'ın güleryüzle karşılaması sonrası, ahşap merdivenleri çıkıp, çatı katındaki odaya girdiğimiz an, karşımda gördüğüm kocaman, sevgi dolu bir yüreğe sahip müdürümüz Lütfiye Hanım masalın baş kahramanlarındandı...

  • "HEPSİ MASALIN BİR PARÇASIYDI"

    İçimizi daha ilk anda ısıtan bu okulun kurucusu Zeynep Hanım'ın beni aradığındaki enerjik sesi bir kez olsun değişmedi dört yılda. Tülay öğretmenimiz ilk göz ağrımız. Kendi çocuğu gibi ilgilendi Ediz’le. Duygu, Bahar, Şevval öğretmenimiz çok emek verdiler bu yıl. Branş öğretmenleri, eski öğretmenlerimiz ve emek veren çalışan abla, ağabeylerimizi isimleriyle sayamasam da yer az olduğundan masalın bir parçasıydı hepsi.

  • "TÜM KAHRAMANLAR ÖMÜR BOYU MUTLU YAŞASIN"

    Tek bir gün içinde 'keşke' barındıran cümle kurdurtmayan bu güzel diyardan ayrılma vaktinde göz yaşlarımı tutamıyor olmam onların yüzünden. İyi ki vardılar, iyi ki varlar... Huzurla geçen dört yılın ardından edebileceğim teşekkür çok yetersiz. Sevgi dolu bu yuva ile başladı Ediz’in eğitim hayatı. Dilerim bu güzel insanlar gibileri çıksın hep karşısına... Masal bitmesin, tüm kahramanları ömür boyu mutlu yaşasınlar...

  • "BABALIK ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

    Ünlü şarkıcı, oğlu Ediz'i kucağına aldığında şunları söylemişti:

    Babalık çok özel bir duygu. Genel olarak çok güzel giden bir hayatım var. Down sendromunu bir hastalık olarak görmüyorum ve sadece şunu söyleyebilirim; şaşırdım, çünkü test sonuçlarında bir şey çıkmamıştı. Zaten bunu duyduğum an değil, Ediz'i kucağıma ilk aldığım an neler hissettiğimdi önemli olan... Çok acayip bir şeydi, sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi.

    Fotoğraflar: Instagram

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