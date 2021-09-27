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Özgü Kaya net konuştu: 'Öyle bir şey yok' dedikçe... - Magazin haberleri

Özgü Kaya net konuştu: 'Öyle bir şey yok' dedikçe...

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile iki yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya, 'evlenecekleri' yönündeki iddialara son noktayı koydu. Kaya, "İlişkimiz çok güzel gidiyor ama evlilik için daha çok erken. 'Öyle bir düşüncemiz yok' dedikçe o haberler çıkıyor. Tekrar ediyorum; yok, yok!" dedi

27.09.2021 - 07:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özgü Kaya (25), önceki gün bir perakende fuarında objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Kaya, kıyafet ve aksesuar tercihi konusunda çok hassas olduğunu ifade etti. Özgü Kaya, "Çanta en önem verdiğim aksesuar. 'Olmazsa olmazım' desem yeridir sanırım." diye konuştu.

    Sinema projeleri için görüşmede olduğunu dile getiren oyuncu, "İyi projelerle adımı taçlandırmak istiyorum. Televizyon için gelen projeleri değerlendireceğim." dedi.

  • "EVLİLİK" AÇIKLAMASI: 'ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK' DEDİKÇE...

    Ağustos ayında ise sevgilisi Burak Serdar Şanal ile birlikteliğinin ikinci yıl dönümünü kutlayan ve evlenecekleri iddia edilen Kaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "İlişkimiz çok güzel gidiyor ama evlilik için daha çok erken." şeklinde konuşan Özgü Kaya, "Öyle bir düşüncemiz yok' dedikçe evlilik haberleri çıkıyor. Tekrar ediyorum; yok, yok!" ifadelerini kullandı.

  • SETTE BAŞLAYAN AŞK

    Özgü Kaya-Burak Serdar Şanal çiftinin aşkları, 2019 yılında 'Kimse Bilmez' adlı dizinin setinde başlamıştı.

  • "BEN ONUNLA BİR HAYAT DÜŞÜNÜYORUM"

    Şanal, daha önce gazetecilerin, "Yeni projelerde beraber oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Şanal, "Neden düşünmeyeyim? Ben onunla bir hayat düşünüyorum." şeklinde romantik bir açıklama yapmıştı.

  • "SENİNLE HER ŞEYE, HER YERE!"

    İki ay önce romantik bir paylaşımda bulunan Kaya, sevgilisine, "Seninle her şeye, her yere!" sözleriyle seslenmişti.

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