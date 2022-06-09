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Özgü Kaya hayatının dönüm noktasını açıkladı - Magazin haberleri

Özgü Kaya hayatının dönüm noktasını açıkladı

Çocukken oyunculuk hayalinin olmadığını dile getiren Özgü Kaya, "Hayallerim şarkı söylemek üzerineydi. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp, İstanbul’a gelmem hayatımın dönüm noktası oldu" açıklamasını yaptı

09.06.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Kimse Bilmez" ve "Adı Efsane" gibi dizilerde rol alan Özgü Kaya (26), samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

  • "Sizi, siz yapan asıl sıfatlar neler?" sorusuna yanıt veren Kaya, "İlk aklıma gelen tutkulu bir kişiliğe sahip olmam. Bu da yaptığım işe karşı heyecanımın hep taze kalmasını sağlıyor. Enerjiye ve enerjinin gücüne çok inanıyorum. Keşfe açık bir yapım var. Tam bir kova burcu kadınıyım; özgürlüğüne düşkün, duygusallığı ve mantığı dengede..." ifadelerini kullandı.

  • "EN BÜYÜK DESTEĞİM AİLEM"

    Oyuncu, ALL dergisinde kırıldığı zaman nasıl ayağa kalktığını da anlattı. Özgü Kaya, "Her hayatın zorlukları olduğu gibi benim hayatımın da vardı. Yolumu çizerken inançla ve hep kendimden emin adımlar attım. En büyük desteğim ailem. Hayata her zaman pozitif bakmak gerektiğiyle yetiştirildiğim için kırıldığım, incindiğim noktalarda kendimi güzel şeylerin olacağına ve her yaşadığım şeyin muhakkak bir öğretisi olduğuna dair telkinlerim." şeklinde konuştu.

  • HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI AÇIKLADI

    Kaya, çocukken oyunculuk hayalinin olmadığını da anlattı. "Babam fotoğrafçı, aynı zamanda müzisyen... Annemin de taklit yeteneği yüksek." diyen Özgü Kaya, "Onlardan çok şey öğrendim. İlkokulda elime hevesle gitarı tutuşturmalarıyla müzik yolculuğum başladı. Ardından şan ve piyano dersleri aldım ve güzel sanatlar lisesini kazandım. Hayallerim şarkı söylemek üzerineydi. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp, İstanbul’a gelmem hayatımın dönüm noktası oldu." açıklamasını yaptı.

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