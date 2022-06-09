"EN BÜYÜK DESTEĞİM AİLEM"

Oyuncu, ALL dergisinde kırıldığı zaman nasıl ayağa kalktığını da anlattı. Özgü Kaya, "Her hayatın zorlukları olduğu gibi benim hayatımın da vardı. Yolumu çizerken inançla ve hep kendimden emin adımlar attım. En büyük desteğim ailem. Hayata her zaman pozitif bakmak gerektiğiyle yetiştirildiğim için kırıldığım, incindiğim noktalarda kendimi güzel şeylerin olacağına ve her yaşadığım şeyin muhakkak bir öğretisi olduğuna dair telkinlerim." şeklinde konuştu.