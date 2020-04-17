Sözleşmesi biten ve yeni sezonda başka projeler için görüşmeler yapan güzel oyuncu Özge Yağız, yapımcıyla el sıkışarak yollarını ayırdı. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Yağız'ın kısaca hayatı...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)