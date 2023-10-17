Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

        Özge Ulusoy'un babasının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

        Ankara'da Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezası belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Ağır yaralanan Ulusoy, hastanede hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Haydar Ulusoy - Özge Ulusoy - Armağan Ulusoy

        Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve Haydar Ulusoy'un kızı manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haydar Ulusoy
        #özge ulusoy
        #Elif Nasır

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Habertürk Anasayfa