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Özge Ulusoy takipçilerini ikiye böldü - Magazin haberleri

Özge Ulusoy takipçilerini ikiye böldü

Fransa'da tatil yapan Özge Ulusoy'dan yeni fotoğraflar geldi. Paylaşımlarında bacaklarının inceliği ile dikkat çeken ünlü sunucuya bazı takipçileri, "Photoshop mu?" sorusunu yöneltirken, bir kısım hayranları da photoshop olmadığını savundu

13.09.2021 - 16:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, soluğu Fransa'da aldı. Tatilin tadını çıkaran Ulusoy, yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi. Önceki gün Paris sokaklarında siyahlar içinde objektiflere poz veren Özge Ulusoy'un bacaklarındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

  • TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Ünlü manken, bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar bacaklarının inceliğiyle adından söz ettiren Ulusoy'a, "Photoshop mu?" sorusunu yöneltirken, bir kısım hayranları da photoshop olmadığını savundu.

  • YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMLE DE SIK SIK GÜNDEME

    Ünlü manken, yüzündeki değişimle de sık sık gündeme geliyor. Daha önce ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı." demişti.

  • "SENİ TANIMAKTA ZORLANDIM"

    38 yaşındaki ünlü modelin son görüntüsü hayranlarını şaşırtmıştı. Mavi bandanasıyla kamera karşısında poz veren Özge Ulusoy'un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" şeklinde yorum yağmuruna tutulmuştu.

  • "BOTOKS VE DOLGU VAR"

    Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum." demişti.

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