Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın deniz keyfi - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın deniz keyfi

Geçtiğimiz yıl aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Özge Özpirinçci, bebeği ve eşi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Önceki gün denize girerken görüntülenen anne-kızın keyifli anları, objektiflere yansıdı

07.08.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu çift Özge Özpirinçci (36) ve Burak Yamantürk (38), tatil yapmak için Marmaris Bozburun'u tercih etti. Ünlü çift, geçtiğimiz gün kızlarıyla birlikte konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. 

  • Sıcak havadan bunalan Özpirinçci ve Yamantürk, Mercan ile birlikte denize girdi.

  • Kızının kafasına yuvarlak bir şapka geçiren Özge Özpirinçci, bebeğiyle bir süre oyun oynadı. Yamantürk ailesinin keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.

  • Özpirinçci, daha sonra kızıyla birlikte kurulanmak için şezlonglarına geri döndü.

  • 8 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

    Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.