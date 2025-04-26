Özge Özpirinçci'den gazetecilere: Kendinize çok dikkat edin
Özge Özpirinçci, ailesiyle Yeniköy'de görüntülendi. Oyuncu, gazetecilerin sorularına; "Kendinize çok dikkat edin" yanıtıyla karşılık verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile Yeniköy'de görüntülendi.
Özge Özpirinçci, otomobil kullanırken, arka koltukta oturan Yamantürk, kızı Mercan ile ilgilendi. Özpirinçci, muhabirlerin sorularına; "İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar, kendinize çok dikkat edin" yanıtıyla karşılık verdi.
Ünlü oyuncu, Kasım 2021'de anne olmuştu.