"DOĞUMA GİRDİM"

Öte yandan daha önce Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen çiçeği burnunda baba, kızları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını belirtmişti.

Yamantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, ailemiz de mutluluktan ağladı." diye konuşmuştu.