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        Haberler Magazin Özge Çevik'ten, Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı - Magazin haberleri

        Özge Çevik'ten Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı

        Ünlü komedyen Tolga Çevik'in 'Lomber disk hernisi' rahatsızlığı nedeniyle İzmir'deki Tolgshow ertelenirken, eşi Özge Çevik'ten doğum gününde duygusal bir paylaşım geldi; "Belinde kablolarla 52'ye adım attı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:40
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        "Belinde kablolarla 52'ye adım attı"
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        Tolga Çevik, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. 12 Mayıs 2025'te İzmir’de sahnelemesi beklenen Tolgshow gösterisi, Çevik'in yaşadığı 'Lomber disk hernisi' rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.

        Sağlık sorunları nedeniyle evde tedavi sürecine devam eden ünlü komedyenin eşi Özge Çevik'ten duygusal bir doğum günü paylaşımı geldi. Özge Çevik, Tolga Çevik için sosyal medya hesabında birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak, "Belinde kablolarla 52’ye adım attı" ifadelerini kullandı.

        Lomber Disk Hernisi... Lomber omurgamız öne, arkaya, yanlara eğilmemizi ve dönmemizi sağlar. Lomber disk hernisi (bel fıtığı) omurlar arasında bulunan diskin yer değiştirmesi ile birlikte omuriliğe ve omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yapması durumunu ifade eder.

        Fotoğraf: Instagram

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        #tolga çevik
        #özge çevik

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