Özer Çak yazdı: Bir maça kaç hata sığar?

Fenerbahçe belki de bu sezon kadro tercihleri açısından eleştirilmeyeceği ilk ve tek maçına Alanyaspor karşısında çıkacaktı; zira sakatlıklar ve statü kısıtları Tedesco’nun elini kolunu bağlıyordu. Ne var ki İtalyan çalıştırıcı, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi Szymanski’yi yine kanada yazarak o tek değiştirilebilir hamleyi de aynı şekilde kullanmayı seçti ve hikayenin düğümü daha ilk düdükte atıldı.

Kanatta kaybolan, pas hatalarına savrulan Szymanski tribünlerin sabrını hızla tüketti; yuhalamalar erken geldi. Bu tabloya ligin ikinci haftasında Göztepe önünde 90+5'te penaltı kaçıran Talisca'nın yeni bir kırılma anı eklendi. Fenerbahçe gerideyken bir kez daha topun başına geçen yıldız, penaltıyı kaçırdı ve tribünlerin öfkesinden Szymanski gibi payını aldı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde maçın en çok protesto edilen iki ismi Szymanski ve Talisca kenara gelirken protestolar tekrar yükseldi. Fakat bu uğultulardan birkaç dakika sonra sahneye Fenerbahçe çıktı. Semedo'nun golüyle eşitlik bulundu, rüzgar arkasına alındı, 76'da skor 2-1'e geldi ve Kadıköy'de hava bir anda değişti. Ne var ki Fenerbahçe negatifliğin pençesinden yine kolay kurtulamadı. 90+3'te kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top puan hesabını altüst etti ve maç 2-2 bitti.

Beş haftası geride kalan ligde, Sarı-Lacivertliler ikinci beraberliğini alırken, “bir maça kaç hata sığar” sorusu gecenin manşetine dönüştü. 18. dakikada yıllardır süren o kötü alışkanlık, rakibin kaleye yaklaştığı ilk ciddi tehlikede golü yeme refleksi yine nüksetti, 57. dakikada Talisca sezonun ikinci kritik penaltısını kaçırdı, İrfan Can’ın büyük hatası ise iki puanı rakibe hediye etti. Aslında Fenerbahçe bir sezona yayılacak hataları tek maçın içine sıkıştırdı; böyle olunca protesto da puan kaybı da kaçınılmazdı. Buradan sonrası, Tedesco’nun cesaretle alacağı kararlar kadar oyuncuların zihinsel toparlanmasına da bağlı: Szymanski ve Talisca özgüvenini nasıl geri kazanacak, İrfan Can bu yanlışı nasıl telafi edecek? Cevaplar gelmezse, bu akşamki tablo yalnızca bir kaza değil, sezonun hikayesi olmaya aday.