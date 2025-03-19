Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararının ardından Özel ve Yavaş'tan ilk tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özel'in bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı! Haberi Görüntüle

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ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir." ifadelerini kullandı.

Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.



Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.



Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 19, 2025

Özel mesajında, "Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

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Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak." ifadelerine yer verdi.

Özel daha sonra Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada, "Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi, sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Özel, "Bu benim vasiyetimdir. Hayatta da olsak, mezarda da olsak 23 Mart'ta tüm üyelerimizi sandığa davet ediyorum. Üyemiz olmayan vatandaşları da dayanışmaya bekliyoruz.

Bu darbeyi püskürttük, püskürttük. Yoksa bir daha sandık yok." dedi.

YAVAŞ: EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karara tepki gösterdi ve "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 19, 2025

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!" DİLEK İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldığı tv programında gözaltı sürecini şöyle anlattı: "Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı. Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30 gibi evden ayrıldılar." BAKIRHAN: HALK İRADESİNE YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRI DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır." dedi. 📍İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır.



📍Halkın… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) March 19, 2025 Bakırhan mesajında, "Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesinde saygı gösterilmeli. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü baskıya karşı durmaya devam edeceğiz. İstanbul halkının ve Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. HATİMOĞULLARI: KABUL EDİLEMEZ DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki gösterdi. Hatimoğulları mesajında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez! En güçlü şekilde reddediyoruz!

📍İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez! En güçlü şekilde reddediyoruz!



📍Bu operasyon hukuk… — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) March 19, 2025 Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur. Sandık, oy, makam uğruna Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir. Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının siyasi sakilerle sabah baskınıyla gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir. Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuktur. Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır. Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır." ERKAN BAŞ: BU BİR DARBEDİR TİP Genel Başkanı Erkan Baş da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteri. Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar.

Bu bir darbedir.

Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz.



Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle… — Erkan BAŞ (@erkbas) March 19, 2025 "Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz. Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek."