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        Haberler Gündem Özel üniversite ücretleri: 2023-2024 dönemi vakıf (özel) üniversite yıllık fiyatları ne kadar?

        Özel üniversite yıllık ücretleri ne kadar? İşte yeni dönem fiyatları!

        YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından vakıf üniversitesi fiyatları araştırılmaya başlandı. 2023-2024 özel üniversite fiyatları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        Giriş: 21.07.2023 - 12:36
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        • 1

          Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri araştırılıyor. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre yüzde 100'e varan zam geldiği haberleri gündeme gelmesiyle özel üniversite fiyatları araştırılıyor. Peki, hangi özel üniversitenin yıllık ücreti ne kadar? İşte 2023 özel üniversite fiyatları...

        • 2

          KOÇ ÜNİVERSİTESİ

          Lisans Eğitim Ücreti

          Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2023-2024 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 520.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 358.000 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 520.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

          Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 260.000 TL'dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 300.000 TL olacaktır.

          Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

          Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

          * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        • 3

          SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2015 ve öncesi girişli)

          Burssuz 150.255 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2016 girişli)

          Burssuz 163.485 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2017 girişli)

          Burssuz 184.750 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2018 ve 2019 girişli)

          Burssuz 197.885 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)

          Burssuz 220.280 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2021 girişli)

          Burssuz 227.745 TL

          Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2022 girişli)

          Burssuz 240.750 TL

          * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        • 4

          YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ2023-2024 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

          Ücretlere KDV dahil değildir.

          2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretleri henüz belirlenmemiştir.

          * Bu bilgiler üniversitenin resmi sitesinden alınmıştır.

        • 5

          BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

          İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - 129.920 TL

          İletişim Fakültesi - 123,845 TL

          Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 130,975 TL

          Hukuk Fakültesi - 132,750 TL

          Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 130,975 TL

          Eğitim Bilimleri Fakültesi - 117,750 TL

          Sağlık Bilimleri Fakültesi - 125,600 TL

          Tıp Fakültesi - 102,592 TL (%50 burslu)

          Diş Hekimliği Fakültesi - 187,500 TL

          Eczacılık Fakültesi - 139,500 TL

          Konservatuvar - 128,250 TL

          Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 36,400 (%50 bursl)

          Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 119,850 TL

        • 6

          MEFÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

          Mimarlık (%50 İndirimli) - 58.520 TL

          İç Mimarlık (%50 İndirimli) - 53.220 TL

          İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) - 53.220 TL

          Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) - 53.220 TL

          Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) - 63.410 TL

          Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) -53.220 TL

          İngilizce Hazırlık Programı (%50 İndirimli) - 53.220 TL

        • 7

          ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ2022-2023 AKADEMİK YILI ÜCRETLERİ

          Tıp Fakültesi - 147.630 TL

          Diş Hekimliği Fakültesi - 126.710 TL

          Psikoloji - 76.240 TL

          İletişim Fakültesi - 57.330 TL

          Sağlık Bilimleri Fakültesi - 57.330 TL

          Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik, Kimya Mühendisliği - 57.330 TL

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