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        Haberler Gündem Politika Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı oldu - Güncel haberler

        Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcı oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:28
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        Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı oldu
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        İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

        Özel'in bu göreve gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi 12 yıllık bir aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

        Özel, bu göreve seçilmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum. Bu görevi 2022 yılından bu yana partimiz adına sürdüren Sayın Ünal Çeviköz'e de katkıları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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