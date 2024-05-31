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TÖZOK, TÖDER, ÖZDER, ÖZDEBİR ve ÖZKÜRBİR başkanlarının imzasıyla yapılan açıklamada resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından daha fazla ücret aldığı ve hatta kimi kurumlarda bu maaşların iki, üç katına kadar çıktığı vurgulandı.

Açıklamada "2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi surecinde tüm okullarımızın öğretmenlerine Sayın Bakanımızın ve derneklerimizin de tavsiyesi doğrultusunda geçen yılki Eylül maaşlarına %100'ün üzerinde bir oranında artış yapıldığını memnuniyetle gözlemliyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" denildi.

Özel Öğretim Dernekler çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını da belirterek velilerin ekonomik yükü, öğretmenlerin mutluluğu ve kurumlanın sürdürülebilirliği üçgeninde en güzel dengeyi oluşturmanın ana hedef olduğu vurgulandı. REKLAM Açıklamada şu ifadelere de yer verildi; Kamuoyunun da gayet iyi bildiği gibi 5-6 yıl öncesine kadar özel okul öğretmen maaşları gündem olmamıştır Bu yıllarda özel okul öğretmenleri, resmi okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarından daha fazla ücret almakta, hatta kimi kurumlarımızda bu maaşlar iki, üç katına kadar çıkmaktaydı.

Ancak, pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon okullarımızın gelir gider dengelerini bozmuştur. Bununla birlikte geçtiğimiz iki öğretim döneminde Devletimizin, özel okul ücretlerine yaptığı, hayatın doğal akışına aykırı ücret sınırlandırmaları özel okulların gelir gider dengelerini okullar aleyhinde daha da vahim hale getirmiştir. Dolayısıyla gelirlerinin neredeyse %70'i öğretmen ve çalışan maaşlarına ayrılan özel okullar, öğretmen maaşlarını, devlet öğretmenleri seviyesinde tutmakta zorlanmıştır. Bununla birlikte pek çok okulumuz, şartlarını zorlayarak söz konusu öğretmen maaşlarını sağlıklı seviyelerde tutmayı başarmıştır.

Kamuoyunun ve pek çok öğretmenimizin hatta öğretmenlerin hakkını savunduğunu iddia eden bazı kişilerin bilmediği ya da bilmek istemediği çok önemli bir husus vardır; özel okullar, brüt maaş ve bir öğretmenin kuruma maliyeti söz konusu olduğunda, büyük çoğunlukla, devlet öğretmeninin üzerinde maaş vermektedir. Ancak özellikle devlet okulu öğretmenine verilen seyyanen ücretten sadece damga vergisi kesildiği, SGK ve vergi kesintisi yapılmadığı da dikkate alındığında, özel okullar kendi öğretmenine, devlet okulu öğretmenine göre %40 daha fazla kesinti ödemektedir.

Bu bağlamda, ilgili Bakanlıklara, öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda çalışabilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, resmi ve özel okul öğretmenleri arasındaki vergi farkının giderilmesi, özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport verilmesi, toplu taşıma sorunlarının çözülmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda taleplerimizi ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Çünkü öğretmenlerimizin mutlu ve huzurlu çalışmasının, eğitimdeki başarının artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu inançla, öğretmenlerimizin ve kurumların her türlü sorunlarının çözümü için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki, başarılarının temelinde güçlü, motive olmuş ve mutlu öğretmenlerimizin olduğunu unutmadan, öğretmenlerimizin her türlü sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi surecinde tüm okullarımızın öğretmenlerine Sayın Bakanımızın ve derneklerimizin de tavsiyesi doğrultusunda geçen yılki Eylül maaşlarına %100'ün üzerinde bir oranında artış yapıldığını memnuniyetle gözlemliyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bu vesileyle de, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Bakan Yardımcılarımıza ve Bakanlığımızın tüm yetkililerine, öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal gelişimleri için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz"