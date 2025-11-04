Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Özel jetten inen Taylor Swift'e koruma kalkanı - magazin haberleri

        Özel jetten inen Taylor Swift'e koruma kalkanı

        Taylor Swift, özel jetten eşofmanıyla inerken yüzünü göstermek istemeyerek şemsiye önlemi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü şarkıcıya koruma kalkanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taylor Swift, özel jetle New Jersey'deki Morristown Havalimanı'na indikten sonra etrafını güvenlik ekibi sardı. Ünlü şarkıcı, uçaktan şemsiye duvarı örülerek indi.

        Rahat bir eşofman giydiği görülen pop yıldızı, kendi şemsiyesiyle de yüzünü gizledi. Yanındaki görevlilerden biri de ünlü şarkıcının kedisini bir taşıma çantasında uçağın merdivenlerinden aşağı taşıdı.

        REKLAM

        Taylor Swift ve beraberindekiler, hiç vakit kaybetmeden antrenman spor salonuna doğru yola koyuldu.

        Taylor Swift, bir gün sonra da New York'ta yakın arkadaşı süper model Gigi Hadid ile akşam yemeğinde görüldü.

        Gigi Hadid, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek ve el sallayarak karşılık verirken, Taylor Swift ise geride kalarak kameralara poz vermemeyi tercih etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #özel jet
        #Koruma
        #Gigi Hadid

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa